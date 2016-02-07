CO2 Trasformata in Metanolo: Sistema 'Green' contro Surriscaldamento Globale
di Redazione
07/02/2016
C'è troppa anidride carbonica nell'atmosfera, quindi bisogna ridurne il quantitativo. Come fare? Un team di studiosi californiani ha scoperto il metodoI ricercatori dell'Università della California del Sud sono certi che è possibile trasformare la CO2 nell'aria in carburante 'pulito' con un sistema che avviene a basse temperature e che fa leva su energie rinnovabili. Pare che, attraverso il metodo innovativo, il 79% di anidride carbonica sia stata convertita in metanolo, carburante rispettoso dell'ambiente per motori a combustione interna. Differentemente da altri metodi, però, quello ideato in California permette di convertire anche quantità non elevato di CO2, come quella presente nell'atmosfera ed avviene a temperature basse, in modo da sfruttare energie 'green'. Non bisogna esultare, però, visto che ci vorrà ancora qualche anno prima che il sistema venga diffuso sul larga scala. Il principale autore dello studio, Surya Prakash, ha precisato:
"Dobbiamo imparare a gestire il carbonio. Questo è il futuro. I tempi però non saranno brevi. Il metanolo così ottenuto, oggi di certo non farà concorrenza al petrolio, che è a circa 30 dollari al barile".Il tentativo dei ricercatori californiani di trasformare l'anidride carbonica in metanolo è lodevole, poiché l'eccesso di CO2 nell'aria è causa di molti gravi problemi, surriscaldamento globale in primis. E' ormai noto a tutti che il mondo sta cambiando, che l'ambiente sta cambiando. In peggio. E' indubbio che la diffusione della CO2 nell'atmosfera sia dovuta all'attività umana: ci sono una miriade di prove che lo dimostrano. Eppure l'uomo sta facendo poco, veramente poco, per cercare di ridurre l'anidride carbonica nell'aria, pur sapendo che il suo comportamento irresponsabile sarà la causa, ad esempio, della scomparsa di città importanti come New York e Miami, che verranno 'spazzate' via dai mari. Ci lamentiamo spesso del progressivo aumento delle temperature. Beh, c'è poco da lamentarsi perché si tratta di uno dei primi effetti dei cambiamenti climatici, dovuti proprio all'eccessiva presenza di CO2 nell'aria. Una delle sfide più importante per l'uomo è senza dubbio quella dei cambiamenti climatici.
