Fedez vs Salvini: dibattito al vetriolo via social
di Redazione
23/06/2015
Botta e risposta via social tra Matteo Salvini e Fedez. Durante l'annuale raduno della Lega, a Pontida, a chi gli aveva chiesto di commentare le critiche rivoltegli dal rapper milanese, il leader del Carroccio aveva detto: "Volete che abbia tempo da perdere per Fedez? Un anno di servizio civile anche per lui!". Non si è fatta attendere la replica di Fedez, che ha scritto su Facebook: "Veramente non te l'ha chiesto nessuno e nessuno ti ha cagato. Le hai prese le goccine oggi? Mi fai preoccupare". Non è la prima volta che un musicista italiano si scaglia contro Salvini. Lo ha fatto tempo fa Jovanotti e nelle ultime ore Piero Pelù.
