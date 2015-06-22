Loading...

Pd, scorta per Orfini: minacce di matrice anarchica

Redazione Avatar

di Redazione

22/06/2015

Il presidente del Pd, Matteo Orfini, sarà sottoposto a misure di sicurezza specifiche per minacce di matrice anarchica. Il Ministero dell'Interno ha reso noto che "l'iniziativa di sottoporre l'onorevole Orfini a misure di protezione è stata assunta direttamente dal Ministero dell'Interno e comunicata tramite Ucis alla prefettura di Roma nella giornata di sabato". Ora ci si interroga sul tipo di minaccia di matrice anarchica rivolta a Orfini. Molti ritengono che la protezione sia dovuta alla vicenda 'Mafia Capitale'. Fonti del Viminale, però, dicono che si tratta di "misura cautelativa non basata su specifici argomenti". Solidarietà del mondo della politica a Orfini. Il sindaco di Roma, ad esempio, ha detto: "Non mollare... La misura di protezione conferma quanto sia prezioso il lavoro che sta portando avanti per il contrasto dell'illegalità".  
