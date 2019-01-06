Festeggiare i 18 anni in inverno: come organizzare un party originale
di Redazione
06/01/2019
Per coloro che stanno per addentrarsi nella maggiore età, festeggiare in grande i 18 ani è un’esperienza da non farsi mancare. Divertimento, emozioni, party sensazionali, sono il cocktail perfetto per rendere il proprio compleanno davvero indimenticabile. Ma, cosa fare se i 18 anni si compiono durante la stagione invernale? Può sembrare triste, eppure le alternative in questo senso non mancano, e si apprestano ad essere addirittura ancor più peculiari.
Festa di 18 anni a tema durante l’invernoLa prima cosa da pensare è sicuramente legata al tema: in questo caso si può fare riferimento sia a input più classici, che più estrosi:
- Festa anni ’70: abiti lunghi, jeans a zampa di elefante, colori accesi e fiori dappertutto
- Festa “regina delle nevi” magari indossando tutti un capo che richiama alla neve
- Festa cromatica, scegliendo i tipici colori dell’interno.
Una location in un Villaggio innevatoPer coloro che prediligono la montagna si potrebbe organizzare un party sulla neve, purchè ovviamente la location non sia troppo distante. Si potrebbe comunque optare per un bel parco innevato, ove disporre deu tavoli e servire cibi caldi intorno a dei falò all’aperto. Luci e candele renderanno l’atmosfera ancora più magica, rievocando anche lo spirito natalizio che rende speciali i mesi invernali Volendo poi, si può anche decidere di regalarsi un sano momento di relax in una sauna o in un centro benessere di montagna, tra maschere lenitive e profumo delle candele. Si può concludere la giornata con una festa in stile pigiama party.
Festa in discoteca per balli sfrenatiFesteggiare i 18 anni in discoteca è un evergreen che piace molto ai giovani, a prescindere il periodo dell’anno. Una serata divertimento a ritmo di disco dance regala a chiunque un brivido di sfrenatezza che farà dimenticare ogni pensiero e che regalerà solo pure risate e ricordi indimenticabili. La discoteca si appresta ad essere la location perfetta per i giovani che quando pensano ad una festa subito si immaginano in pista tra musica tecno, disco, balli sfrenati e deejay divertente. Tra un cocktail e uno stuzzichino le ragazze si libereranno delle scarpe con tacchi vertiginosi per godersi la pista da ballo nota per nota. Cosa andrà bene per una festa di 18 anni in disco? Un privè per festeggiato e ospiti, buffet più il taglio torta formula one drink, double drink o addirittura free drink, fotografo che immortala i momenti più belli La discoteca è sempre un grande classico, da organizzare alla perfezione senza che manchi assolutamente nulla all’appello.
Articolo Precedente
Il miele nella dieta dimagrante
Articolo Successivo
Scopa a vapore: che cos’è e quali sono le migliori
Redazione