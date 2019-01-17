Il miele nella dieta dimagrante
di Redazione
17/01/2019
Il miele è un alimento abbastanza diffuso nella cultura occidentale, e ricco di proprietà benefiche che possono aiutare anche chi è a dieta. Il miele può essere d’aiuto durante una dieta perché si tratta di un alimento che può facilmente sostituire lo zucchero. Il miele è infatti da preferire agli zuccheri raffinati, favorisce la bellezza della pelle e può anche aiutare a bruciare i grassi. Negli ultimi anni si sta riscoprendo il ruolo nutritivo del miele, per lungo tempo considerato un eccellente alimento ma troppo spesso dimenticato sulle nostre tavole. Il miele può anche integrare una dieta dimagrante, come suggerito dal blog www.dieteperdimagrire.info che ha raccolto per noi i principi della dieta del Miele del nutrizionista Mike McInnes.
Il miele nella dieta: sostituisce lo zuccheroIl miele è un alimento molto nutriente che può essere usato durante una dieta dimagrante per sostituire gli zuccheri raffinati. Rispetto allo zucchero, infatti, è meno calorico, ma ha un maggiore potere dolcificante ed aiuta anche a tenere sotto controllo il peso e la glicemia. Il nutrizionista britannico Mike McInnes sostiene che mangiare un cucchiaino di miele prima di andare a dormire può aiutare a smaltire più rapidamente i grassi. Ricordiamo però che la dieta teorizzata da McInnes, pur essendo molto nota, non ha un vero e proprio fondamento scientifico: è però certo che sostituire il miele allo zucchero può aiutare ad incamerare meno calorie ed a placare la voglia di dolce che rischia di mandare all’aria la dieta. Inoltre il miele aiuta il cambio di metabolismo, grazie alla sua dolcezza inibisce la voglia di mangiare altri zuccheri nel resto della giornata e quindi aiuta anche a mangiare di meno nel corso del giorno. Secondo McInnes, in sostanza, la sua dieta che sostituisce il miele agli zuccheri raffinati potrebbe aiutare a far diminuire la voglia di zucchero in modo del tutto naturale, migliorando il metabolismo. Infatti è noto che gli zuccheri raffinati anziché far passare la voglia di dolce non fanno altro che aumentarla, rischiando così di tramutare una dolce tentazione in un vizio che rovina la dieta e che fa sprecare le rinunce fatte fino a quel momento. Invece il miele, essendo un alimento diverso dagli zuccheri raffinati, se assunto una volta al giorno può aiutare a tenere a bada questa voglia di dolce che può rovinare l’intero regime dietetico. Bisognerebbe cercare di diminuire il consumo di zucchero e di sostituirlo laddove possibile col miele. Inoltre bisognerebbe evitare di assumere troppi carboidrati e ricordare un cucchiaino di miele prima di andare a letto, seguendo comunque la dieta prescritta. Questo alimento iperproteico può aiutare ad esempio chi ha problemi legati alla glicemia.
Le proprietà del miele nella dieta e nella bellezzaNon solo il miele è un eccellente aiuto per dimagrire e per inibire il desiderio dello zucchero, ma aiuta anche la pelle. Le sue proprietà emollienti ed idratanti, ad esempio, lo rendono eccellente da usare sulla pelle secca o sulle labbra screpolate, se unito ad una normale crema. Insomma, si tratta di un alimento dalle numerose e straordinarie proprietà.
Articolo Precedente
Come usare l’olio per esaltare le proprie ricette
Articolo Successivo
Festeggiare i 18 anni in inverno: come organizzare un party originale
Redazione