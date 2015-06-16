Home Cronaca Forte dei Marmi: Rolex rubato a principessa del Bahrein

di Redazione 16/06/2015

Episodi del genere non fanno certo onore all'Italia. Una coppia di principi del Bahrein ricorderà per molto tempo la vacanza in Versilia. I due stavano camminando sul lungomare di Forte dei Marmi, nelle vicinanze della Capannina, quando, all'improvviso, gli si è avvicinato un uomo che ha rubato con grande velocità l'orologio della principessa, un Rolex del valore di circa 15.000 euro. La coppia doveva trascorre una serata serena in un prestigioso ristorante a Forte dei Marmi. Il Rolex rubato era ricoperto di diamanti, così bello da calamitare l'attenzione del ladro che, in pochi istanti, l'ha fatto suo. La principessa è stata derubata ieri sera, verso le 21. Il ladro si è dato alla fuga a piedi: probabilmente aveva preso di mira la ricca coppia da un bel po' di tempo. I principi hanno raccontato alle forze dell'ordine che lo scippatore è venuto da dietro ed è stato velocissimo nel rubare il prezioso orologio. I poliziotti di Forte dei Marmi hanno avviato le indagini per scoprire il ladro. Non sono rari i furti di Rolex in Versilia. Nel 2012, ad esempio, vennero rubati due costosi orologi nell'arco di un paio di giorni. Le vittime sono quasi sempre turisti. Un turista russo venne derubato di un Rolex del valore di 150.000 euro. Un bel bottino! Le forze dell'ordine raramente sono riuscite a scoprire i ladri di Rolex in Versilia. Si presume che i soggetti facciano parte di bande specializzate nel furto di orologi costosi. Non è detto, inoltre, che gli scippatori siano persone che vivono a Forte dei Marmi o in Versilia. Vittime dei furti di Rolex rimangono spesso anche gli attori. L'anno scorso l'attore Lino Banfi, mentre rincasava, si trovò dinanzi a due soggetti che gli intimarono di consegnargli il costoso orologio. In quell'occasione, però, i due scippatori furono individuati ed arrestati dalla Polizia di Roma.

