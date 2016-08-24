Home Home TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

di Redazione 24/08/2016

Un terremoto paragonabile a quello de L'Aquila del 2009. Continua lo sciame sismico tra Rieti e dintorni. La terra non smette di tremare ed oggi, 24 agosto 2016, per Rieti e Provincia, il dolore prende il sopravvento assieme alla speranza, però, di trovare qualcuno ancora vivo, tra quelle macerie. Purtroppo, si prevedono altre scosse, se non della scala 6 di magnitudo, abbastanza forti da far crollare quel poco che ancora rimane di Amatrice e di Accumoli. Il bilancio delle vittime appare sin da subito grave e sta salendo di ora in ora. Si parla di una ventina, probabilmente, di persone ancora vive sotto le macerie. Si tratta di una lotta contro il tempo, in cui serve tutto l'aiuto possibile. Per tale ragione, sono stati chiamati a raccolta volontari da ogni parte d'Italia che possano prestare soccorso ed aiutare fisicamente i terremotati. Una tragedia immane che colpisce tutto il Centro Italia, lasciando inermi e sconvolti tutti gli altri italiani. Per aiutare, si può donare al numero predisposto per l'Emergenza 45500. Per conoscere, invece, la sorte di persone a voi vicine o per cercare i propri cari, si può chiamare il numero della Protezione Civile 800840840. Inoltre, Facebook ha attivato il Safety check per far sapere alle persone a voi vicine, magari non fisicamente, che state bene e rincuorarle. Oggi, 24 agosto 2016, l'Italia piange per l'ennesimo terremoto devastante che porta via con se anime innocenti ed anni di storia.

