Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari
di Redazione
30/08/2016
"Aveva 83 anni e se n'è andato tenendomi le mani, con la stessa tenerezza e l'amore che ha dimostrato durante tutto il corso della sua vita. Ci siamo stretti le mani e quando ha esalato l'ultimo respiro, è partita Somewhere Over The Rainbow, cantata da Ella Fitzgerald, che aveva incontrato in un bistrot a Londra anni fa. Era la sua canzone preferita".Il nipote ha aggiunto:
"Sembra insopportabile l'idea di continuare a vivere senza di lui. Se n'è andato a causa delle complicazioni del morbo di Alzheimer di cui soffriva da tre anni. Fu una sua scelta non divulgare la notizia della sua malattia. Per fortuna, nel suo caso, la malattia non gli ha mai impedito di riconoscere i suoi cari o di perdere la sua personalità di base. Voleva ancora essere chiamato "Willy Wonka" e non poteva sopportare l'idea di essere guardato con pena. Non voleva sottrarre a nessuno un sorriso".Gene Wilder si sposò quattro volte ed è morto tra le braccia dell'ultima compagna.
Articolo Precedente
Devious Maids 5 Non Si Farà: La Serie Cancellata Da Lifetime
Articolo Successivo
Sei Intelligente Se Non Hai Amici, I Geni Sono Solitari
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023