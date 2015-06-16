U&amp;D, Gemma Galgani: "Basta offese, ho contattato il mio avvocato"

Home Gossip U&D, Gemma Galgani: "Basta offese, ho contattato il mio avvocato"

di Redazione 16/06/2015

Gemma Galgani, dama del trono over di “Uomini e donne”, torna a farsi sentire su Facebook, tuonando contro coloro che le rivolgono offese sui social, in riferimento, alla relazione che sta vivendo da mesi con Giorgio Manetti, il cavaliere fiorentino. Manetti infatti pare che seppur stia frequentando da tempo Gemma, anche al di fuori degli studi televisivi, non si sia ancora sbilanciato sul futuro della coppia, non rinunciando peraltro alle uscite con altre donne. Gemma però, stanca delle polemiche e delle offese ricevute per questa situazione, ha fatto conoscere la sua intenzione di procedere con possibili azioni legali: “Si sono verificati fatti gravissimi ... tanto da costringermi a contattare un legale per la tutela della mia persona e della mia dignità ... adesso basta! Diffido … tutti coloro che con messaggi, post, immagini su Facebook ledono i miei diritti personalissimi, commettendo i reati di ingiuria e violenza privata: se tali condotte persisteranno, il mio legale adirà le competenti Autorità Giudiziarie”. Michela Galli

