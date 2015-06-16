Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

U&amp;D, Gemma Galgani: "Basta offese, ho contattato il mio avvocato"

Redazione Avatar

di Redazione

16/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Gemma Galgani, dama del trono over di “Uomini e donne”, torna a farsi sentire su Facebook, tuonando contro coloro che le rivolgono offese sui social, in riferimento, alla relazione che sta vivendo da mesi con Giorgio Manetti, il cavaliere fiorentino. Manetti infatti pare che seppur stia frequentando da tempo Gemma, anche al di fuori degli studi televisivi, non si sia ancora sbilanciato sul futuro della coppia, non rinunciando peraltro alle uscite con altre donne. Gemma però, stanca delle polemiche e delle offese ricevute per questa situazione, ha fatto conoscere la sua intenzione di procedere con possibili azioni legali: “Si sono verificati fatti gravissimi ... tanto da costringermi a contattare un legale per la tutela della mia persona e della mia dignità ... adesso basta! Diffido … tutti coloro che con messaggi, post, immagini su Facebook ledono i miei diritti personalissimi, commettendo i reati di ingiuria e violenza privata: se tali condotte persisteranno, il mio legale adirà le competenti Autorità Giudiziarie”. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Forte dei Marmi: Rolex rubato a principessa del Bahrein

Articolo Successivo

Preside vieta: “Capriole e giravolte durante la ricreazione”

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019