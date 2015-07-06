Home Attualità Franco Scaglia è morto: presidente Rai Cinema per 40 anni

di Redazione 06/07/2015

Lutto nel mondo del giornalismo italiano. Franco Scaglia, grande scrittore e giornalista italiano, è morto a Roma. Aveva 70 anni. L'intellettuale italiano vinse il Premio Campiello e ricoprì per 40 anni la carica di presidente di Rai Cinema e del Teatro di Roma. La notizia è stata resa nota da Mascia Musy, moglie del giornalista. Le esequie di Scaglia si svolgeranno domani mattina a Roma, presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Si può indubbiamente dire che Scaglia, classe 1944, passò gran parte della sua esistenza in Rai, dove presentò all'iniziò la rubrica culturale del Gr1 "Il Circolo Pickwick". Il giornalista fu anche coautore di diversi programmi, come "La biblioteca ideale" e "Effetto notte". Scaglia realizzò anche libri sulle vicissitudine di un religioso, tra cui "Il custode dell'acqua", grazie al quale si aggiudicò il premio Campiello. "L'erede del tempo" è stato l'ultimo romanzo di tale collana (pubblicato nel 2014). "Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Scaglia, un amico e una personalità di spicco del mondo del teatro e del giornalismo italiano... sotto la sua guida in particolare il Teatro di Roma è cresciuto e si è consolidato divenendo punto di riferimento per il panorama culturale della città", ha dichiarato l'assessore alla Cultura e al Turismo di Roma, Giovanna Marinelli. Franco Scaglia era anche un grande amico di Monsignor Vincenzo Paglia, vescovo di Terni, con cui scrisse "Cercando Gesù". Nel romanzo, i due hanno raccontato il loro iter spirituale e personale in una Gerusalemme concepita come incrocio destini umani, storia, e investigazione dell'ultraterreno. Molte personalità di spicco furono presenti alla presentazione del libro, come S.E. Rino Fisichella e Corrado Passera. Uno dei libri d Scaglia che ha avuto più successo è "Custode dell'acqua", che fa parte di una collana di 3 romanzi di complotto tutti ambientati in Terra Santa. Il protagonista è padre Matteo, un frate francescano. Addio a un grande scrittore e giornalista italiano.

