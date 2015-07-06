Home Spettacoli Siani e Greggio premiati all'Ischia Global Fest: Kings of Comedy 2015

di Redazione 06/07/2015

Alessandro Siani ed Ezio Greggio sono stati incoronati i "Kings of Comedy 2015" durante l'Ischia Global Fest. Siani ha ricevuto il titolo per aver realizzato una commedia perfetta, decisamente la migliore della stagione, ovvero "Si accettano miracoli"; Greggio, invece, ha incassato il premio alla carriera. Premi ricevuti anche da Christian de Sica e Gabriel Garko: il primo ha ottenuto il Telegatto di "TV Sorrisi e Canzoni" per il cinema;il secondo per la televisione. La consegna dei titoli avverrà ufficialmente in occasione della prossima edizione dell'Ischia Global Film & Music fest, che si svolgerà dal 12 al 19 luglio. Alessandro Siani, talentuoso regista e attore partenopeo che ha ottenuto un grande successo con la pellicola "Si accettano miracoli", che ha fatto registrare un boom d'incassi (15 milioni e mezzo di euro), riceverà il premio il prossimo 14 luglio. Il volto storico di 'Striscia la Notizia', Ezio Greggio, otterrà il premio alla carriera durante l'apertura dell'evento, ovvero il 12 luglio. "La presenza di Siani e Greggio, unitamente quella di Christian de Sica e Gabriel Garko rende ancora una volta Ischia Global il luogo dove il meglio dello spettacolo italiano celebra le sue eccellenze e si confronta con lo showbiz internazionale" ha asserito Giancarlo Carriero, presidente dell'Accademia Arte Ischia, che sostiene il Festival. Tra gli ospiti internazionali ci saranno Helen Mirren, Antonio Banderas e Taylor Hackford; tra quelle italiane, invece, Matteo Garrone, Andrea Bocelli e Mario Martone. Chiara Baschetti, splendida attrice e modella, sarà la madrina del Festival. Mercoledì prossimo, 8 luglio, verrà presentato a Roma il programma integrale del Festival. Saranno presenti anche Chiara Baschetti e Aurelio De Laurentiis. Quest'ultimo, lo ricordiamo, è l'honorary board member di Ischia Global. Le proiezioni speciali verranno 'spalancate' dal film postumo di Robin Willamis, intitolato "Boulevard", diretto da Dito Montiel. La celebre kermesse cinematografica Ischia Global Fest, lo ricordiamo, si svolge annualmente grazie al supporto di Apt, Anica, Film Commission Regione Campania Mediapartner, Iris e Tv Sorrisi & Canzoni. L'Ischia Global Film & Music Festival è arrivato ormai alla 13esima edizione e, come ogni anno, porrà la piccola isola italiana sotto i riflettori per diversi giorni, visto che, come al solito, saranno tante le celebrità che vi parteciperanno. La prossima edizione della kermesse sarà dedicata a due 'mostri sacri' del mondo del cinema e della musica: Liz Taylor e Lucio Dalla. Tony Renis, presidente onorario dell'Ischia Global Fest, era un grande amico di Lucio Dalla. Il Festival, quest'anno, si aprirà con la prima mondiale di "Southpaw", pellicola di Antoine Fuqua, e con la cantante Rita Ora. Torneranno anche i Telegatti grazie alla partnership con "Tv Sorrisi e Canzoni", rivista curata da Aldo Vitali, che quest'anno sarà media partner della kermesse.

