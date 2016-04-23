Giornata nazionale per la salute della donna: tanti eventi

Ieri, 22 aprile 2016, si è celebrata la Giornata nazionale per la salute della donna. Un giorno speciale, ieri, visto che ricorreva il 107esimo anniversario della nascita del premio Nobel Rita Levi Montalcini. Tanti eventi in Italia

"La nostra aspettativa di vita è aumentata, arrivando a 84,7 anni, ma sempre più gli ultimi sono più duri da vivere a causa del logoramento e del fatto che spesso ci si trascura. Ecco che per sensibilizzare e informare la popolazione sul tema della salute della donna celebriamo la Giornata della salute della donna il giorno della nascita di Rita Levi Montalcini".

Oltre ai numerosi eventi promossi in occasione della Giornata nazionale per la salute della donna, c'è stato un momento di incontro tra professionisti, istituzioni e cittadini per delineare le proposte migliori per difendere la salute femminile, proposte che dovranno essere concretizzate in futuro. Il ministro della Salute,, ha sottolineato che la salute delle donne è migliorata notevolmente negli ultimi anni ma bisogna ancora lavorare per rendere migliore la loro vita soprattutto in età avanzata:Le donne hanno guadagnato anni di vita, dunque, ma il tempo guadagnato è connotato da infermità e malattie. Ecco, l'obiettivo è rendere migliore la fase finale della vita delle donne, ovvero migliorare la salute del 'gentil sesso'. E' una vittoria a metà, infatti, se gli anni di vita guadagnati non sono vissuti al top, non pensate? Ricordiamo che da ieri fino al 29 aprile in molti ospedali italiane le donne potranno sottoporsi gratuitamente a screening perche colpiscono con maggiore frequenza le donne. La Giornata nazionale per la salute della donna è un'occasione per ricordare che le donne non si devono trascurare, ma già in gioventù devono sottoporsi spesso a controlli. Ecco le numerose iniziative promosse in Italia in occasione dell'importante evento hanno anche voluto sottolineare questo. Laha voluto celebrare la Giornata nazionale per la salute della donna anche con una cartolina commemorativa dedicata a Rita Levi Montalcini.