X Factor Italia 2016 Giudici: Arriva la bomba Katy Perry

Mika ha dato forfait alla nuova edizione di X Factor
, i cui provini sono decisamente alle porte. Come Morgan, ha visto "cose che nessuno avrebbe mai potuto immaginare?". Non lo sappiamo. Probabilmente altri impegni hanno tenuto l'eclettico cantante lontano dalle luci della ribalta del noto programma, slittato ultimamente sui canali Sky. Voci di corridoio, decisamente accreditate (fra le quali un servizio di Novella 2000), vorrebbero Katy Perry
, la famosa Popstar mondiale, seduta al posto di Mika, a scovare i nuovi talenti della musica italiana.
La rosa dei quattro giurati, vero "miele" degli appassionati di X Factor, verrà svelata ufficialmente il 31 aprile, ma altri nomi sono dati quasi per certi a far parte della "crew" del programma, ossia la rocker italiana Gianna Nannini
e la cantante australiana Natalie Imbruglia
. Sarebbe una giuria da quote rosa, vista l'unica presenza maschile di Fedez
, l'unico che ha rinnovato il contratto di Sky senza se e senza ma.
L'ironia, la bellezza, la sagacia e la personalità di Katy Perry
garantirebbero al programma quella freschezza che da tempo sembra aver perso, proprio forse da quando X Factor è stato bandito dalla Rai. Con Katy Perry, il talent edizione italiana farebbe parlare di se' in tutto il mondo ed, in fondo, è proprio questo ciò che conta.
"Fireworks
" per X Factor. Probabilmente, arriva la "bomba" Katy Perry!