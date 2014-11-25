Home Scienza e tecnologia Huawei: Distribuiti 1 milione di dispositivi

di Redazione 25/11/2014

In questi giorni è arrivata la presentazione ufficiale della versione Gold Edition di Ascend Mate 7. Finalmente le novità di Huawei sono ufficiali, nell’ultimo anno l’azienda ha celebrato un traguardo importante nel suo percorso di crescita che ha portato una grande crescita: 1 milione di smartphone venduti in Italia. La certificazione di qualità di questi dispositivi si è aggiornata negli ultimi anni, fino a qualche tempo fa, tutti pensavano che questa azienda non fosse valida e distribuisse smartphone squallidi. In realtà la Huawei ha lavorato a fondo aumentando alla crescita della qualità e delle prestazioni, per migliorare principalmente il primo passaggio evolutivo. Il posizionamento sul mercato è stato elevatissimo e per questo motivo è fondamentale poter ottenere le qualità viste fino ad ora. Due anni di lavoro intenso e svolto nel mercato italiano, che ha permesso alla società di intraprendere un percorso interessante tra qualità e prezzo.

