Ignazio Marino negli Usa per minacce di morte: intervista a Otto e mezzo

di Redazione 11/09/2015

Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha spiegato il motivo per cui è stato a lungo negli Usa, recentemente. Molti, lo ricordiamo, hanno criticato il primo cittadino della Capitale per il suo comportamento. A quanto pare, una ragione delle lunghe vacanze c'è Intervenuto alla trasmissione 'Otto e mezzo', Marino ha detto di essersi recato in un posto così lontano, dove è rimasto per molto tempo, perché ha ricevuto minacce. "Per motivi al di fuori della mia volontà: negli ultimi mesi ho ricevuto diverse minacce di morte, volevo 14 giorni con la mia famiglia senza girare con la scorta. Io che ho iniziato il mio mandato andando in bicicletta adesso devo muovermi con tre macchine e sei uomini di scorta. Io davvero volevo 14 giorni con mia moglie e mia figlia senza girare con le persone armate", ha rivelato Ignazio Marino, che ha condannato anche la spettacolarizzazione dei funerali di Vittorio Casamonica. Alla domanda se abbia mai pensato alle dimissioni, Marino ha risposto così: "Voglio cambiare Roma e sono sicuro che lo stiamo facendo. Abbiamo fatto cambiamenti che rimarranno nella storia di questa città. Pensare a dimettermi significherebbe tradire il voto del 64% dei romani".

