Kurt Cobain, casa Aberdeen invenduta: vi passò infanzia

Redazione Avatar

di Redazione

11/09/2015

Nessuno vuole acquistare la casa d'infanzia di Kurt Cobain, leader dei Nirvana, sebbene ultimamente il prezzo di vendita sia stato abbassato due volte

  La casa dove è cresciuto Kurt, ad Aberdeen, era stata messa in vendita due anni fa dalla madre del grande artista, Wendy O'Connor, per 500.000 dollari. Ancora, però, nessuno vuole comprarla, sebbene vi siano state due riduzioni del prezzo. Nella casa si possono notare ancora vari disegni sui muri, fatti da Cobain quando era adolescente, e un buco in un tramezzo. Immobiliare.it ha rivelato che il prezzo dell'immobile, situato in una zona popolare di Aberdeen, non è in buone condizioni, quindi necessita di un restauro. Il prezzo, partito da 500.000 dollari, è sceso dapprima a 400.000 dollari; poi a 329.000. La villetta dove Kurt Cobain trascorse i primi anni della sua breve esistenza è carina. I genitori del leader dei Nirvana sperano che l'acquirente ne faccia un museo dedicato a Kurt. Nell'immobile c'è ancora la cameretta dell'artista, ricavata in mansarda: è ben visibile il logo che la voce dei Nirvana disegnò sul muro per omaggiare gli Iron Maiden.
