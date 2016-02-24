Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Il Borotalco Johnson &amp; Johnson Provoca Il Cancro!

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2016

00381371026753_cf_Lo avrete sicuramente usato anche sui vostri figli, per facilitare l'asciugatura, convinte che fosse un prodotto testato e sicuro. Purtroppo, la scienza lo smentisce. Il borotalco Johnson & Johnson avrebbe provocato la morte di una donna che l'ha usato per decenni, per cancro ovarico. Pare che l'utilizzo di talco per bambini aumenti del 33% il rischio di cancro ovarico. La corte ha dichiarato la multinazionale colpevole e ad essa spetterà un maxi-risarcimento che, tuttavia, non e' niente in confronto all'onta di aver sponsorizzato come innocuo un prodotto pericoloso per madri e figli. Sarebbe l'uso prolungato del borotalco, su base giornaliera, ad aumentare il rischio di cancro ovarico, anche in pre-menopausa, come hanno accertato studi recenti, nonostante sia veramente raro in questa fase di vita. Il grave errore di Johnson & Johnson e' stato speculare sulla salute dei consumatori, negando e celando i reali rischi che la presenza delle particelle di talco sulla pelle, per anni ed anni, potevano arrecare all'organismo. Il talco e' pericoloso anche nei bambini perche' l'inalazione delle particelle può causare complicanze respiratorie e persino polmoniti. Ma l'unica avvertenza citata sulle confezioni Johnson & Johnson riguarda il pericoloso contatto con gli occhi. Nessuna menzione sui danni dell'uso a lungo termine. Il motivo? Sempre lo sporco profitto, letteralmente "sulla pelle" dei consumatori! Se utilizzavate il talco Johnson & Johnson sulla vostra pelle, informatevi e fatene il minor uso possibile!  
Redazione

Redazione

