Il Borotalco Johnson &amp; Johnson Provoca Il Cancro!

Il Borotalco Johnson & Johnson Provoca Il Cancro!
di Redazione
24/02/2016
Lo avrete sicuramente usato anche sui vostri figli, per facilitare l'asciugatura, convinte che fosse un prodotto testato e sicuro. Purtroppo, la scienza lo smentisce. Il borotalco Johnson & Johnson avrebbe provocato la morte di una donna che l'ha usato per decenni, per cancro ovarico. Pare che l'utilizzo di talco per bambini aumenti del 33% il rischio di cancro ovarico. La corte ha dichiarato la multinazionale colpevole e ad essa spetterà un maxi-risarcimento che, tuttavia, non e' niente in confronto all'onta di aver sponsorizzato come innocuo un prodotto pericoloso per madri e figli. Sarebbe l'uso prolungato del borotalco, su base giornaliera, ad aumentare il rischio di cancro ovarico, anche in pre-menopausa, come hanno accertato studi recenti, nonostante sia veramente raro in questa fase di vita. Il grave errore di Johnson & Johnson e' stato speculare sulla salute dei consumatori, negando e celando i reali rischi che la presenza delle particelle di talco sulla pelle, per anni ed anni, potevano arrecare all'organismo. Il talco e' pericoloso anche nei bambini perche' l'inalazione delle particelle può causare complicanze respiratorie e persino polmoniti. Ma l'unica avvertenza citata sulle confezioni Johnson & Johnson riguarda il pericoloso contatto con gli occhi. Nessuna menzione sui danni dell'uso a lungo termine. Il motivo? Sempre lo sporco profitto, letteralmente "sulla pelle" dei consumatori! Se utilizzavate il talco Johnson & Johnson sulla vostra pelle, informatevi e fatene il minor uso possibile!
