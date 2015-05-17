Il Wwf lancia le emoticon green per aiutare gli animali
di Redazione
17/05/2015
Al costo di soli 10 centesimi, sarà possibile inviare cinguettii con la faccina dell'elefante asiatico o della tigre di Sumatra, meravigliose specie animale, purtroppo in via di estinzione, per la campagna #endangeredemoji Cinguettii green quindi, che il Wwf invita a mandare via Twitter per sostenere la sua nuova campagna social, con l'hashtag #endangeredemoji, in difesa delle specie animali in via di estinzione. I tweet possono essere infatti accompagnati da emoticon green a pagamento come l'elefante asiatico, la tigre di Sumatra o il delfino di Maui, del quale esistono solo 55 esemplari al mondo, per un totale di 17 faccine green da scaricare al costo di solo 10 centesimi di € l'una. Cosa aspettate? Michela Galli
