Home Cronaca Finge l’aborto e vende per 150 euro la figlia a un amico gay

Finge l’aborto e vende per 150 euro la figlia a un amico gay

di Redazione 17/05/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Storia incredibile che arriva dal Regno Unito, ove Steven Nord, un uomo inglese ed è stato ingannato dalla moglie, Vikki Gilmore, che dopo avergli comunicato di aver abortito il bimbo che portava in grembo, ha invece continuato la gravidanza, con l'intento di vendere la figlia a un amico omosessuale, non appena fosse venuta al mondo. Fortunatamente però Steven ha scoperto la truffa che stava subendo ed ha denunciato il tutto alla polizia. Così, le indagini hanno rivelato la fondatezza dei timori dell'uomo e sia l'ormai ex moglie che l'amico omosessuale sono stati arrestati; oggi, Steven si prende cura da solo della figlia. Le indagini hanno dimostrato che Vikki Gilmore, ha venduto sua figlia al suo amico omosessuale, per la cifra di 100 sterline, ossia circa 150 euro! Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp