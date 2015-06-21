Home Salute Invecchiamento precoce? State attenti a certi alimenti

Invecchiamento precoce? State attenti a certi alimenti

di Redazione 21/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Quante volte avrete sentite dire che ognuno è quello che mangia. Verissimo. Il problema è che molte persone, ogni giorno, mangiano cibi poco salutari che non solo fanno ingrassare ma sono responsabili dell'invecchiamento precoce dell'organismo. Col passar del tempo le persone sono diventate sempre più esperte di alimenti ipercalorici, senza però sapere quali sono quelli che fanno vivere di meno. Lo ha dichiarato recentemente la dietologa australiana Susie Burrell, che ha ideato Shape Me, un regime alimentare che permette di riconquistare una forma invidiabile nel giro di 30 giorni. "In linea generale, i modelli dietetici con alto indice glicemico accrescono i processi infiammatori del corpo nel corso del tempo, mentre le diete ricche di sale provocano ritenzione idrica, gonfiore e aumentano la pressione sanguigna", ha detto la Burrell, che ha stilato un elenco di alimenti che dovremmo tenere alla larga, come i succhi di frutta, i muffin e il vino bianco. Chi vuole restare giovane, invece, dovrebbe optare per alimenti come pesce ricco di grassi (ad es. salmone e sardine), frutta e verdura colorata e proteine magre. Ricordiamoci sempre le parole di Robert Gallo, scienziato e co-scopritore del virus Hiv: "L'uomo è programmato per vivere 180 anni, se non arriva a questa età le cause vanno ricercate nell'alimentazione non corretta, negli stili di vita inadeguata, e negli ambientali che ne accelerano l'invecchiamento". L'invecchiamento anticipato, lo ricordiamo, non dipende da fattori genetici, o meglio dipende solo in parte dai geni: sono i fattori esterni, come appunto l'alimentazione, ad avere un peso maggiore. Da un recente studio è emerso che molti centenari, nel mondo risiedono ad Okinawa, in Giappone, e in Sardegna. Le persone che vivono in tali luoghi mangiano prevalentemente frutta e verdura e tanto pesce. Anche la frutta secca contrasta i radicali liberi e riduce il rischio di patologie gravi come ictus.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp