Juventus, Caceres Ubriaco su Ferrari: Incidente. Escluso dal Club Bianconero

Redazione Avatar

di Redazione

30/09/2015

Martin Caceres è stato allontanato temporaneamente dalla Juventus dopo aver causato un incidente stradale con la sua Ferrari. Il calciatore bianconero, a quanto pare, era ubriaco

  Dura, dunque, la reazione della Juventus al comportamento 'estroso' di Caceres. Neanche Vidal venne escluso dal team. Adesso, però, la Juventus vive un momento delicato e non può permettersi di far giocare un uomo che alza il gomito. E' molto probabile che ora la Juventus non rinnovi il contratto a Martin, che tra l'altro sta per scadere. Il procuratore del giocatore, Daniel Fonseca, ha giustificato il comportamento del suo assistito durante un'intervista a SkySport: "C'è una partita importante per la Juventus, speriamo sia quella giusta, visto che si trova in un momento delicato. Martin era a cena con alcuni amici, stavano festeggiando un compleanno. Si sa come va in queste situazioni: magari si brinda e si beve un po' di champagne, e appena si beve si risulta positivi all'alcoltest. Si è messo alla guida di una Ferrari ma non è tanto esperto e ha perso il controllo a causa della pioggia. Sicuramente non era ubriaco, ha dimostrato di essere professionale, in allenamento ci mette l'anima. E' molto dispiaciuto, speriamo finisca tutto molto presto". Riguardo alla scelta della Juve di mettere fuori rosa Caceres, Fonseca ha dichiarato: "La Juventus ha tutte le ragioni del mondo, ma è un dipendente e deve accettare le decisioni della società. Con un po' di tempo supererà anche questo episodio". Chissà se Martin Caceres riuscirà a riprendersi la fiducia della Juventus? Non sarà facile. Intanto è fuori rosa.  
