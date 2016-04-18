Karina Huff uccisa da tumore al seno

Il mondo del cinema è in lutto per la morte di Karina Huff, attrice conosciuta in Italia per aver recitato in film come "Sapore di mare" e "Vacanze di Natale"

"Carrina Huff, mia carissima e bellissima amica. Ora sei libera e con gli angeli. Ora comincerai a splendere lassù. Mi mancherai immensamente. Ti amo tesoro".

"Il dolore alla gola stava aumentando costantemente e l'incapacità di muovere la lingua o esprimermi mi ha portato ad avere brutti pensieri. L'incontro con uno specialista e un'ecografia fatta in tutt'urgenza hanno confermato la cosa...".

"Un giorno mi stavo spalmando la crema dopo la doccia e mi sono accorta di un nodulo sotto il seno. In quel momento ho capito subito che era un tumore, anche se una volta su 10 è una cisti. Le notizie, via via, erano sempre peggiori. La prolificazione delle cellule cancerose era molto ampia. Ho iniziato la chemioterapia".

Karina Huff, 55 anni, ha perso la sua lotta contro il tumore al seno che, diversi anni fa, sembrava vinta. Invece no, il male si è ripresentato ed ha stroncato l'attrice. Il nome Karina Huff fa pensare subito a film famosi usciti negli anni '80, come "Sapore di mare", che hanno segnato un'epoca. Susan, al secolo, si era ritirata dal piccolo e grande schermo anni fa per lottare contro il brutto male. Nonostante ciò, l'attrice 55enne era ancora molto apprezzata: lo testimonia il grande numero di commenti postati sul suo profilo Facebook nelle ultime ore. Tre anni fa, Karina Huff era stata ospite di Barbara D'Urso, a "Pomeriggio 5", ed aveva parlato del suo cancro al seno, che riteneva di aver sconfitto. Toccante il post pubblicato da una sua amica:La notizia del decesso di Karina Huff è stata subito resa nota su Facebook. Tra i film interpretati in Italia dalla bella attrice inglese ricordiamo anche "Sapore di mare 2", sempre nel ruolo di Susan. La bellezza di Karina non passò mai inosservata, tanto che l'attrice apparve diverse volte sulle pagine e sulla copertina di Playboy e Pleymen. Dal 1981 al 1985 Karina condusse "Popcorn", primo programma musicale targato Fininvest. Il successo della Huff iniziò a calare negli anni '90 e, dopo qualche film che passò quasi inosservato, abbandonò il mondo dello spettacolo. Dopo aver scoperto, neldi avere un tumore al seno, Karina tornò in Inghilterra, dove si mise ad insegnare inglese. La Huff è l'ennesima vittima del tumore al seno, patologia che, ogni giorno, uccide molte donne. Sulla sua pagina web, l'attrice che ha fatto sognare un'intera generazione di ragazzi aveva pubblicato il seguente messaggio, l'ultimo:La Huff diventò famosa grazie ache la scoprì e la introdusse nel percorso verso la popolarità. E' strano, ma Karina trovò l'America proprio in Italia. Indimenticabili le sue interpretazioni in "Vacanze di Natale", "Sapore di mare" e "Sapore di mare - Un anno dopo". Nel corso dell'intervista a Pomeriggio 5, la Huff parlò del suo brutto male e del sostegno di suo figlio Alex che, per non farla sentire in disagio durante la chemio, si rasò i capelli. Era stato proprio l'amore per Alex a spingere la donna a combattere contro quel brutto male scoperto un giorno, per caso, sotto la doccia: