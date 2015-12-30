Lamborghini: film su glorioso marchio automobilistico italiano

Il film sulla Lamborghini e sul suo fondatore, Ferruccio Lamborghini, si farà. A curare la lavorazione della pellicola sul glorioso marchio automobilistico italiano sarà la casa di produzione AMBI Group, che ha acquistato i diritti

"Ferruccio Lamborghini era un pioniere che ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica in tutto il mondo non solo sul valore delle auto, ma su tutti i prodotti realizzati in Italia. Ha iniziato da zero, contando solo sulla sua grande passione e sul desiderio sfrenato di avere successo nella vita. E ce l'ha fatta", ha aggiunto Iervolino.

A realizzare il film su Ferruccio Lamborghini, il cui titolo provvisorio è "Lamborghini - The Legend", saranno Andrea Iervolino e Monika Bacardi. Le riprese partiranno la prossima estate in numerose location italiane e straniere, dove Ferruccio si trovò per curare i suoi affari.racconterà non solo la storia del glorioso marchio automobilistico italiano, ma ripercorrerà anche le tappe fondamentali della vita di Ferruccio, uomo che ha contribuito risollevare l'economia italiana, nel, fondando un'azienda che ha dato lustro alla nazione. Nel film sulla prestigiosa casa automobilistica italiana verranno anche menzionate le passioni di Ferruccio Lamborghini, ovvero le auto lussuose (possedeva una vettura diversa per ogni giorno della settimana), lo sfarzo e le donne.si è detto fiero di essere riuscito a produrre una pellicola su un personaggio che ha dato tanto all'Italia e all'economia italiana come Ferruccio Lamborghini. Il fondatore dell'impero Lamborghini ha trasformato la sua passione in un'occasione per rilanciare l'economia italiana, particolarmente depressa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ferruccio era un uomo ambizioso, che non si accontentava e, alla fine, è riuscito a centrare l'obiettivo.