Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Lapo Elkann, arrestati Fabrizio Bicio Pensa e Giovanni Bellavista per estorsione

Redazione Avatar

di Redazione

10/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Oggi, a Milano, sono finiti in manette il fotografo Fabrizio Bicio Pensa e Giovanni Bellavista. Quest'ultimo è il fratello di Enrico, cameriere processato per aver ricattato Lapo Elkann, nipote di Giovanni Agnelli.

A coordinare l'indagine che ha portato agli arresti di oggi sono stati il pm Giancarla Serafini e il procuratore aggiunto Alberto Nobili. Pensa e Bellavista avrebbero tentato di estorcere ad Elkann molto denaro.

Lapo Elkann venne immortalato dagli arrestati mentre era alticcio e poi ricattato: soldi in cambio della mancata diffusione di un video "compromettente".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Marine Le Pen rischia grosso: funzionari assunti con fondi europei

Articolo Successivo

Sam Smith, infezione ai polmoni lo blocca: salta concerto all'Alcatraz

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025