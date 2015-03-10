Loading...

Sam Smith, infezione ai polmoni lo blocca: salta concerto all'Alcatraz

di Redazione

10/03/2015

Tegola per i fan di Sam Smith, giovane cantautore che negli ultimi tempi ha riscosso molto successo e numerosi riconoscimenti, come 4 Grammy. Il 22enne si sarebbe dovuto esibire, ieri sera, all'Alcatraz di Milano ma la performance live è stata rinviata per una laringite.

"Ho la laringite, sono così sconvolto... Mi dispiace per tutti i fan di Milano che avrebbero dovuto esserci stasera, ed anche per quelli che avevano viaggiato da lontano per vedermi. Sono davvero costernato e triste di non poter cantare per tutti voi questa sera", ha scritto Smith su Twitter.

Sembra che Sam sia stato colpito, qualche settimana fa, da una infezione ai polmoni. Ora, però, si sta curando e presto tornerà in Italia. "Prometto che mi farò perdonare... Milano, tornerò a giugno, e canterò come non ho mai cantato prima. È una promessa!", ha twittato nelle ultime ore il cantautore.

