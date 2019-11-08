L’ascesa delle carte da parati di design
08/11/2019
Gli anni ’60 e ’70 sono stati gli anni d’oro della carta da parati, tutte le case avevano qualche stanza o addirittura tutte le pareti interne coperte dalla caratteristica e indimenticabile carta da parati a tema floreale. Come dimenticare quelle pareti floreali e roccocò, un po’ pacchiane della casa delle zie o della nonna? Forse è stata proprio questa impronta un po’ troppo massiccia e grossolana dei disegni raffigurati che ha messo in un angolo l’utilizzo di questo materiale. Ma possiamo dire a gran voce che la carta da parati è ritornata di moda. Nel 2019 la carta da parati è amata da tutti gli arredatori e i designer perché i materiali utilizzati ma soprattutto i disegni raffigurati non hanno nulla a che vedere con le vecchie carte da parati degli anni ’70 si è rinnovata nei materiali, nei colori e nei disegni. Per i malinconici, lo stile retrò e vintage si è mantenuto grazie a delle carte da parati a tema floreale e a strisce. Invece, per chi vuole valorizzare una parete o una stanza e per chi vuole portare un tocco di design d’effetto a casa propria sono state presentate all’evento di Parigi, Maison & Objet delle carte da parati molto moderne e belle. I trend del momento sono la rivisitazione della stampa floreale con un effetto ottico che le rende tridimensionali, segue poi il trend delle stampe panoramiche che partono dal pavimento e arrivano al soffitto, passando alla carta da parati che ricorda le pareti con i mattoni a vista dei loft americani dallo stile industrial per finire con le carte da parati metallizzate, per un tocco rock. Se utilizzata nel modo giusto una carta da parati può valorizzare un’intera stanza, farla sembrare più piccola o più grande e soprattutto si può arredare in maniera economica e anche ecologica. Sì, ecologica, perché le nuove carte da parati sono realizzate in materiali riciclati e riciclabili. Ma quindi, quali sono le tendenze in questo 2019 in fatti di carta da parati di design?
Stile jungleLo stile jungle, come suggerisce il nome, è caratterizzato dal disegno di foglie di ogni tipo e palme. Tutti i produttori di carte da parati hanno all’interno del loro catalogo questo disegno. Se scegliete questo disegno dovete tener presente che non è molto semplice abbinarlo alla stanza, perché è molto “invadente”. Bisogna smorzare questa parete con un arredamento molto semplice e dai colori tenui e chiari, come il bianco e il beige. Inoltre, potete abbinare i cuscini e altri tessuti della stanza riprendendo il disegno della carta da parati.
Carta da parati florealeDicevamo prima che il tema fiori non è stato abbandonato, ma è stato revisionato. Tornano quindi, le carte da parati a tema floreale ma nel 2019 sono state rese un po’ più attuali con un rimando vintage. Dimentichiamo il verde delle palme dello stile jungle e apriamo le porte ai colori e ai fiori. Non vedrete più il disegno massiccio di questi fiorellini colorati su uno sfondo verde scuro che dava alla casa un aspetto molto cupo e triste ma potrete scegliere il fiore, la sua grandezza, lo sfondo e il colore che più preferite. Grazie a questo disegno si potrà giocare molto sull’effetto ottico. Se avete una stanza piccola e buia potete valorizzarla scegliendo una carta da parati con dei fiorellini piccoli e dai colori chiari. Mentre, se la stanza da decorare è grande e luminosa, potete optare per dei fiori più grandi e con uno sfondo un po’ più scuro.
A tutto panoramaParliamo ora di una vera e propria tendenza di questo 2019, ovvero i panorami. Che siano raffigurati paesaggi naturali o immagini di città, questa carta da parati dona un immediato effetto ottico d’impatto. Se applicata in fondo alla stanza per tutta la grandezza della parete, cioè dal pavimento fino ad arrivare al soffitto, renderà la vostra stanza molto più grande. Spesso viene posta anche sulla parete dietro a dove è posizionato il letto così da arredare in maniera originale la camera. Per rendere ancora più d’effetto questa carta da parati si possono realizzare ed applicare dei finti infissi, così da sembrare che il paesaggio si trovi proprio fuori dalla stanza.
Carta da parati anche in bagnoIl grande ritorno della carta da parati è caratterizzato anche e soprattutto dai suoi materiali. Nel 2019 sono impermeabili e resistenti all’umidità e quindi durano molto di più. Vista questa grande evoluzione, la carta da parati viene utilizzata anche in stanze impensabili una volta, come per la cucina e il bagno. Queste due stanze, soprattutto il bagno, sono sempre più scelte per essere arredate con la carta da parati. Si consiglia di applicare la carta da parati vinilica, cioè quella carta realizzata con una miscela di vernici plastiche che la rendono totalmente impermeabile e in più, non si rischia lo scollamento, quindi perfetta per il bagno. Con questo particolare materiale si possono anche rivestire le pareti dei bagni privi di finestre, eviterete così la formazione della muffa. Per quanto riguarda i disegni via libera alla vostra fantasia, le più utilizzate sono quelle floreali ma moderne.
Carta da parati metallicheUn’altra novità in fatto di materiali è la carta da parati metallica. Questo materiale molto resistente ma anche molto malleabile ha reso possibile la realizzazione di carte da parati molto belle e d’effetto. Donano alla stanza molta luce e un look lussuoso e sono spesso scelte per rivestire grandi cabine armadio. È perfetto da abbinare a un arredamento contemporaneo, ammorbidendo così i suoi lineamenti rigidi.
