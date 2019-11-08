L’ascesa delle carte da parati di design

Gli anni ’60 e ’70 sono stati gli anni d’oro della carta da parati, tutte le case avevano qualche stanza o addirittura tutte le pareti interne coperte dalla caratteristica e indimenticabile carta da parati a tema floreale. Come dimenticare quelle pareti floreali e roccocò, un po’ pacchiane della casa delle zie o della nonna? Forse è stata proprio questa impronta un po’ troppo massiccia e grossolana dei disegni raffigurati che ha messo in un angolo l’utilizzo di questo materiale. Ma possiamo dire a gran voce che la carta da parati è ritornata di moda. Nel 2019 la carta da parati è amata da tutti gli arredatori e i designer perché i materiali utilizzati ma soprattutto i disegni raffigurati non hanno nulla a che vedere con le vecchie carte da parati degli anni ’70 si è rinnovata nei materiali, nei colori e nei disegni. Per i malinconici, lo stile retrò e vintage si è mantenuto grazie a delle carte da parati a tema floreale e a strisce. Invece, per chi vuole valorizzare una parete o una stanza e per chi vuole portare un tocco di design d’effetto a casa propria sono state presentate all’evento di Parigi, Maison & Objet delle carte da parati molto moderne e belle. I trend del momento sono la rivisitazione della stampa floreale con un effetto ottico che le rende tridimensionali, segue poi il trend delle stampe panoramiche che partono dal pavimento e arrivano al soffitto, passando alla carta da parati che ricorda le pareti con i mattoni a vista dei loft americani dallo stile industrial per finire con le carte da parati metallizzate, per un tocco rock. Se utilizzata nel modo giusto una carta da parati può valorizzare un’intera stanza, farla sembrare più piccola o più grande e soprattutto si può arredare in maniera economica e anche ecologica. Sì, ecologica, perché le nuove carte da parati sono realizzate in materiali riciclati e riciclabili. Ma quindi, quali sono le tendenze in questo 2019 in fatti di carta da parati di design?

