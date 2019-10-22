Vuoi provare la riduzione del colesterolo con metodi naturali? Ecco come fare partendo dalla tavola

Come prevenire e ridurre il colesterolo: partiamo dalla tavola

via libera a legumi e cereali integrali; consuma almeno due porzioni al giorno di verdure di stagione, poco condite e possibilmente senza sale, meglio ancora se ricche di steroli vegetali (es. broccoli, verze, cavoletti di Bruxelles e cavolfiori); a proposito di steroli vegetali, anche Danacol è un alimento molto utile. La sua assunzione quotidiana, a seguito del pasto principale, funziona per la riduzione del colesterolo LDL; mangia almeno due o tre porzioni al giorno di frutta fresca, evitando quella troppo zuccherina come banane, fichi o uva; evitare piatti pronti, snack e merendine confezionate, spesso ricche di grassi saturi. Per una pausa prediligi della frutta secca come pistacchi, mandorle o noci, anch’esse ricche di fitosteroli; se non riesci a rinunciare ai condimenti, utilizza solo olio d’oliva e dì addio a strutto, burro e ad altri grassi.

Ma le buone abitudini alimentari non sono tutto

Il, in alcuni casi da valutare singolarmente con il proprio medico di base, può essere curato e ridotto anche. Per esempio, qualora la problematica sia relativa a delle “semplici” edei livelli di LDL, infatti, si può pensare diper provvedere alla riduzione. Previo consenso del medico, quindi, è possibile tenere sotto controllo l’ipercolesterolemia partendo prima di tutto da alcuneda introdurre sulla tavola. Di fatto, regime alimentare sano ed equilibrato, stile di vita corretto e buona attività fisica sono i migliori. Naturalmente ricordiamo che stiamo parlando di lievi alterazioni nei livelli. Qualora si trattasse di ipercolesterolemia particolarmente importante è necessario, sempre con il supporto medico, ricorrere ad unaaffiancata ai consigli che ti daremo di seguito.Qualcheè il minimo che si possa fare per ridurre il colesterolo. I grassi di origine animale sono il male assoluto e come questi anche gli zuccheri semplici. Se desideri seguire un regime alimentare equilibrato per ridurre in maniera naturale il colesterolo, ecco alcune semplici regole da seguire con costanza:Certo, un regime alimentare equilibrato è alla base delle buone pratiche anti-colesterolo ma molto spesso non è sufficiente. Altrodel colesterolo cattivo nel sangue è la troppa. Se desideri ottenere dei reali benefici nella riduzione del colesterolo utilizzando i metodi naturali, quello che puoi fare è seguire il consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. È stato infatti scientificamente dimostrato che mezz’ora di attività aerobica tutti i giorni può essere un vero e proprio toccasana per chi combatte con l’alterazione dei livelli di colesterolo nel sangue. Corsa, passeggiata a passo svelto e corsi in palestra: non c’è limite alla fantasia, purché il risultato finale sia pienamente raggiunto!