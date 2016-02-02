Lavorare come Freelance in Italia: Pregi e Difetti
di Redazione
02/02/2016
Gli anni passano, le mode cambiano e muta anche il mondo del lavoro. Oggi non è necessario, ogni mattina, uscire di casa per recarsi al posto di lavoro. Grazie alla tecnologia e al web molte persone svolgono il loro mestiere in casa. E' nata, insomma la figura del freelance. Vediamo, adesso, cosa significa lavorare come freelanceSarà che oggi il posto fisso è una chimera, o anche il desiderio di tante persone di lavorare in proprio ma, negli ultimi, anni sempre più persone svolgono la loro attività professionale da casa. Ciò ha indubbiamente i suoi pregi, come l'assenza di spostamenti per recarsi sul posto di lavoro e nessun vincolo di orario. Lavorare come freelance, però, ha anche qualche difetto. A differenza di chi svolge un lavoro canonico, il freelance non sa bene quanto guadagnerà ogni mese e non è detto che il 'quantum' guadagnato sia proporzionato al numero di ore lavorate; insomma, può accadere che si lavori molto per guadagnare poco. La vita del freelance non è, perciò, tutta rose e fiori. Si tratta di un lavoro, quindi anch'esso ha le sue 'spine'. Perché allora lavorare come freelance? Beh, perché nell'Italia della crisi economica si fa quel si può per sopravvivere e molte persone che hanno passato molto tempo a studiare riuscendo, alla fine, a laurearsi preferiscono scrivere per testate giornalistiche e siti web piuttosto che scaricare pacchi o sistemare la merce sui scaffali, con tutto il rispetto per chi svolge tali professioni. Il mondo del lavoro è cambiato, ed oggi è sempre più pieno di freelance e lavoratori autonomi. I lavoratori a tempo indeterminato, almeno in Italia, sono in via di estinzione: ne sono coscienti anche attori, cantanti e artisti (avete visto "Quo Vado?", film interpretato da Checco Zalone?). Una cosa è certa: il freelance, essendo responsabile di se stesso tende a svolgere il proprio mestiere correttamente perché sa bene che, in caso di errori o problemi, l'unico che ne subirà le conseguenze sarà sempre e solo lui stesso.
Articolo Precedente
"Zootropolis" Mondo Utopico Targato Disney: Paolo Ruffini Doppia Bovino Saggio
Articolo Successivo
Untore Roma Confessa Rapporto non Protetto con Minorenne
Redazione