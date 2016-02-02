"Zootropolis" Mondo Utopico Targato Disney: Paolo Ruffini Doppia Bovino Saggio

Sta per arrivare nelle sale italiane "Zootropolis", nuova pellicola d'animazione Disney che si prepara a sbancare i botteghini. Tra i doppiatori italiani anche il comico toscano Paolo Ruffini

"Quello che rende i film Disney diversi dagli altri non sono solo le principesse, le canzoni o le favole, ma la volontà di raccontare sempre un mondo sì fantastico ma rispetto al quale tutti possono relazionarsi".

narra un mondo animale in cui deboli e forti cercano una convivenza pacifica, cercando di allontanare tabù e cliché. Veramente stellare il cast diitaliani: oltre a(bovino saggio e tranquillo) ci sono ad esempio Frank Matano, Malika Ayane, Massimo Lopez e Diego Abatantuono. Il nuovo film targato Disney di Rich Moore e Byron Howard approderà nei cinema italiani il prossimoed è certo che farà centro, anche perché la trama è originale. E proprio Rich Moore ha spiegato perché i film Disney fanno sempre breccia nel cuore degli spettatori:Disney, come al solito, punta a creare film per tutti, non solo per i bimbi. Ecco, quindi, che anche "Zootropolis" entusiasmerà anche iche porteranno i figli al cinema. Tanti animali, grandi e piccoli, feroci e mansueti, convivono in un mondo utopico. Avete mai visto leoni e gazzelle socializzare?