Lavoro Addio col Trading Online: Sogno o Realtà?
di Redazione
08/10/2015
Tante persone pensano che attraverso il trading online si possa dire addio al lavoro e guadagnare molto denaro in poco tempo. Non è così; o meglio non è sempre così. Vediamo perché Avventurarsi nel trading online conviene a chi è esperto dei mercati finanziari ed ha letto e-book, guide come www.tradingonlineguida.com, o a chi ha frequentato corsi online ad hoc. Non è così semplice vivere col trading online: il rischio di perdere ingenti somme in un battibaleno è elevato. E' bene che coloro che intendono 'gettarsi' in tale mondo siano al corrente delle insidie. Il trading online non è altro che la compravendita di titoli finanziari. Le operazioni si svolgono mediante un servizio finanziario messo a disposizione da società finanziarie che godono dell'autorizzazione della Consob. L'utente deve usare una piattaforma online che consente di vedere tutti i titoli presenti nei mercati finanziari ed effettuare nell'arco di pochi minuti operazioni di vendita e acquisto. Sembra facile, ma non è così, poiché in caso di errate previsioni si perde tutta la somma investita. Il consiglio, dunque, è di investire poco all'inizio o investire denaro virtuale. Le aziende che mettono a disposizione le piattaforme online per fare trading si chiamano broker online, che incassano una commissione su qualsiasi ordine di acquisto e vendita. E' normale, sennò che ci stanno a fare? Capita spesso che la funzione di broker sia esercitata da istituti di credito e banche, ovvero enti che sono in possesso di vari prodotti. Per fare trading online bisogna non farsi prendere dalla smania di guadagnare tutto e subito: se si investe e si guadagna qualcosa non bisogna 'raddoppiare il carico'. Meglio attendere ed investire piccole somme un'altra volta. Insomma, la componente psicologica è determinante se si fa trading online. E' possibile, anzi è frequente, perdere quando si effettuano operazioni di compravendita di titoli sui mercati finanziari. Non fidatevi di chi vi dice che si guadagna sempre col trading online. Solo i più bravi riescono a guadagnare somme più o meno elevate, e non è detto. Affidarsi a un broker esperto, inoltre, non elimina il rischio di perdere quanto investito. Certo, il pericolo cala ma non è escluso. E' bene saperlo. Volete ancora iniziare a fare trading online? Sì? Allora stabilite una somma massima da investire. Perché? Beh, l'abbiamo anticipato prima: le perdite sono frequenti in questo ambito; quindi occorre saper gestire bene il pericolo di dissesto economico. Insomma, se non avete calma, sangue freddo e, soprattutto, esperienza lasciate stare il trading online.
