Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Le Iene, Matteo Viviani minacciato: "Il mio lavoro prosegue ma il pensiero va alla mia famiglia"

Redazione Avatar

di Redazione

02/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La Iena Matteo Viviani, intervistata dal settimanale “Visto”, fa sapere di essere stato recentemente oggetto di minacce di morte da parte di ignoti, che gli hanno inviato un messaggio minatorio direttamente sul suo cellulare, intimandogli di non trasmettere un certo servizio. Ecco le parole della Iena a “Visto”: “Ho ricevuto un messaggio anonimo sul mio telefonino, scritto in un italiano improbabile e con tono mafioso-camorristico, ove mi si intimava di fermarmi su una non meglio specificata messa in onda, perché gente cattiva stava preparando il mio ultimo vestito”. Matteo Viviani ha dichiarato comunque che prese ovviamente le sue precauzioni, il suo modo di lavorare non subirà cambiamenti, ma ha aggiunto che da marito della modella e pittrice Ludmilla Radchenko e da padre della figlia Eva, il suo pensiero, va inevitabilmente anche e soprattutto alla sua famiglia: “Da padre e da marito, può capitare di riflettere e di porsi delle domande, più per loro che per me. Quando si diventa padri, subentra un profondo senso di responsabilità”. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pozzallo, Camusso: "Mediterraneo non può essere più un cimitero"

Articolo Successivo

Cancro, prevederlo con anticipo di 13 anni: rivoluzionario test

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025