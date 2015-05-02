Cancro, prevederlo con anticipo di 13 anni: rivoluzionario test

Predire il cancro con largo anticipo? In futuro si potrà. Un team di studiosi americani ha ideato un test che, basandosi sulla lunghezza dei telomeri, permette di predire, con un anticipo di 13 anni, l'insorgenza di una neoplasia.

Gli scienziati delle Università di Harvard e Northwestern hanno compreso che i telomeri (ovvero le parti terminali dei cromosomi) dei soggetti che verranno bersagliati da un tumore tendono ad accorciarsi e logorarsi.

Il processo di accorciamento dei telomeri termina circa 4 anni prima dell'insorgenza del tremendo male. Lo studio, dunque, ha messo in luce il legame tra la e l'insorgenza del tumore.