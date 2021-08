Quali sono le spiagge più belle da visitare nelle Marche? Se hai deciso di fare una vacanza nel centro Italia e ami davvero il mare e le spiagge, allora non puoi assolutamente perderti quelle delle Marche.

Questa regione e ricca di spiagge e di arenili che vi conquisteranno appieno. Ma come è possibile scoprire la bellezza delle sue spiagge e spostarsi tra varie coste e arenili? Un consiglio, per vivere appieno le tue vacanze e le ferie, nelle Marche e poterti godere le spiagge di questa regione, puoi scegliere di prenotare una casa vacanze (come quelle presenti su questo sito) che ti dà accoglienza e ottima flessibilità.

Ma scopriamo le spiagge più belle delle Marche!

La Spiaggia Urbani del Conero

La Spiaggia Urbani del Conero è una delle più belle delle Marche. Questa si trova proprio ai piedi del borgo di Sirolo, e la si può esplorare al meglio facendo una passeggiata immersi completamente nel verde. Infatti, per raggiungere la spiaggia e farsi un tuffo nelle sue acque azzurre, si passa un sentiero immerso tra il verde. La spiaggia è perfetta per chi ama fare una lunga passeggiata, per chi ama la natura, e da qui vuole raggiungere anche la Grotta Urbani.

La Spiaggia delle Due Sorelle

La Spiaggia delle Due Sorelle è tra le più belle della Riviera del Conero. Questa si presenta luminosa, con un litorale dal colore bianco candido formato da una sabbia chiarissima e ciottoli che scendono fino a dentro al mare azzurro e cristallino.

Questo è un posto meraviglioso, purtroppo si può raggiungere solo via mare. Non è possibile invece arrivarci a piedi. Raggiungere la spiaggia via mare è semplicissimo, basta arrivare a Numana, Sirolo o Marcelli e prendere un gommone, un pedalò o una canoa.

La spiaggia non prevede stabilimenti o servizi, ma è il posto perfetto per riuscire a farsi coccolare dalla bellezza della natura.

La Spiaggia di Velluto a Senigallia

Una spiaggia Bandiera Blu, meravigliosa da visitare, è quella di Velluto di Senigallia. La spiaggia prende questo nome in quanto presenta una sabbia soffice e un mare cristallino e azzurrissimo. Su questa spiaggia è possibile trovare alcuni dei lidi più all’avanguardia della costiera marchigiana, infatti, ci sono lidi che permettono la prenotazione di ombrelloni e lettini anche con lo smartphone!

La Spiaggia di Mezzavalle

La Spiaggia di Mezzavalle si trova nella zona nord della costiera del Monte Conero, questa è formata da una ghiaia finissima e da un arenile di rara e unica bellezza. La baia non prevede degli stabilimenti balneari, ma offre comunque alcuni servizi facilmente raggiungibili come ristoranti e bar nei quali si possono consumare delle squisite pietanze a base di pesce. Per raggiungere la Spiaggia di Mezzavalle si può scegliere anche di optare per il sentiero via mare.

La Baia Flaminia

Infine, tra la nostra selezione di spiagge più belle delle Marche non poteva mancare la Baia Flaminia che si trova nel Parco Naturale di San Bartolo. La spiaggia è ampia e presenta una sabbia davvero sottile e finissima, che raggiunge le acque del mare e che dona alla fine uno spettacolo completamente mozzafiato.

La zona centrale della spiaggia si presenta attrezzata con alcuni stabilimenti balneari, mentre alle estremità sono presenti delle spiagge libere e totalmente incontaminate. Questa è una destinazione perfetta per chi cerca divertimento, relax e un posto naturale dalla bellezza unica.

Adesso che conosci la bellezza delle spiagge delle Marche, non devi assolutamente perderti anche le sue splendide città, i monti, i borghi. Le Marche sono una regione da scoprire e da visitare in totale libertà per passare semplicemente dalla montagna al mare e viceversa.