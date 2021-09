Il dolce perfetto per chiudere una cena romantica

Per chiudere una cena romantica sono davvero tantissime le ricette dolci che potete valutare al fine di offrire alla vostra dolce metà un momento indimenticabile. Ma qual è il dolce perfetto per riuscire a concludere al meglio una cena romantica?

Sicuramente i dolci al cioccolato si presentano tra i più gettonati, infatti, si sa quasi tutti amano questo prodotto e poi è davvero simbolo dell’amore e della dolcezza!

Se però siete tra quelli che non amano molto il cioccolato non dovete preoccuparvi! Ci sono anche altri dolci che potete scegliere e provare a preparare per un fine cena romantico.

Ecco a voi due idee che vi permetteranno di preparare il dolce perfetto per la vostra cena a due!

Red Velvet a forma di cuore: ingredienti

Una ricetta che può essere davvero molto romantica è quella della Red Velvet a forma di cuore!

La Red Velvet è una torta di colore rosso con all’interno una crema dolce al burro o con il mascarpone, a seconda dei gusti.

Proprio il colore di questa torta, la rende ideale per la festa degli innamorati o semplicemente come conclusione di una cena romantica.

Per preparare la Red Velvet a forma di cuore avrai bisogno di:

Una teglia a forma di cuore con diametro 20

300 g di farina

200 g di latticello

200 g di zucchero a velo

130 g di burro

2 uova

Colorante rosso in gel o in polvere

2 cucchiai di cacao amaro

Lievito per dolci

Per preparare la crema:

250 g di burro o mascarpone

300 ml di latte

50 g di farina

180 g di zucchero a velo

Estratto alla vaniglia o bacca di vaniglia

Red Velvet Cake: preparazione

Adesso che hai tutti gli ingredienti puoi iniziare a preparare la tua Red Velvet a forma di cuore. Il primo passo è unire il burro all’interno di una ciotola con lo zucchero. Montate tutto insieme con le fruste elettriche per circa 5 minuti, fino a quando non ottenete un composto morbido.

Adesso unite le uova, il latticello, il cacao e infine il colorante in gel o polvere fino a ottenere un colore rosso.

Adesso unite il lievito insieme alla farina. Dopo aver inserito tutti gli ingredienti potrete amalgamarli insieme per riuscire a ottenere un composto senza grumi e omogeneo. Infine, versate l’impasto all’interno di una tortiera a forma di cuore e fate cuocere in forno a 160° per 50 minuti.

Una volta pronta la torta fatela raffreddare e infine tagliate in tre parti. Per la preparazione della crema: mettete il latte in un pentolino, fate sciogliere la farina e infine aggiungete il burro sbattuto insieme allo zucchero alla crema di latte.

Mescolate bene fino a ottenere una crema liscia. Dopo di ché usate la crema come farcitura e per la decorazione esterna.

Consigli per la Red Velvet Cake

Se vuoi rendere la tua torta ancora più romantica non dimenticare di aggiungere delle decorazioni con la frutta fresca come: ribes, lamponi, more rosse, fragole ecc…aggiungete anche qualche briciola di pan di spagna rosso, che sicuramente otterrete al momento del taglio, per rendere la torta ancora più bella.

Adesso che la vostra torta a forma di cuore rosso è completa non vi resta che servirla e gustarla insieme alla persona che amate. La Red Velvet Cake conquisterà sia i vostri occhi che il vostro palato.

Un ultimo consiglio, potete anche creare delle Red Velvet Cake sempre a forma di cuore ma più piccole, quindi tanti cuoricini, perfetti per riuscire a deliziare il vostro palato e quello del vostro partner. Inoltre, se non volete perdervi una nota al cioccolato potete scegliere di decorarla anche con delle fragole immerse al suo interno: deliziose.