Leonardo da Vinci: opera raffigurante Isabella D'Este sequestrata in banca svizzera

10/02/2015

In tempo di crisi c'è chi pensa di salvarsi vendendo a una banca un'opera di Leonardo da Vinci.

Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno scoperto nel caveau di un istituto svizzero un dipinto attribuibile a Leonardo da Vinci raffigurante Isabella D'Este. I militari della Guardia di finanza di Pesaro e i carabinieri del nucleo di Ancona tutela patrimonio artistico, hanno sequestrato l'opera, il cui valore è inestimabile, mentre stava per essere venduta alla 'modica' cifra di 120 milioni di euro.

Tra qualche giorno, il dipinto di Leonardo verrà riportato in Italia e sarà sottoposto ad attenti esami per accertarne definitivamente la paternità.

