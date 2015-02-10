Loading...

Michael Jackson si schiariva la pelle per non somigliare al padre

10/02/2015

Il compianto Michael Jackson, mitico cantautore e ballerino americano, si sottopose a numerosi interventi di chirurgia estetica mirati allo sbiancamento del suo volto.

Molti fan di Michael non hanno mai apprezzato che il loro idolo si sottoponesse frequentemente ad operazioni per cambiare il suo aspetto. In realtà c'era un motivo per cui il 're del pop' voleva mutare il suo aspetto: lo ha rivelato l'ex manager della popstar, Frank Di Leo, in un libro che dovrebbe uscire a breve.

"Devo cancellarlo, devo tagliarlo. Ancora adesso quando mi guardo allo specchio riconosco qualcosa di lui. E non lo sopporto", diceva spesso Michael Jackson, riferendosi al padre Joseph, che ha sempre detestato. In sostanza, Michael Jackson non voleva somigliare al padre.

