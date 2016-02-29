Leonardo Di Caprio Da Oscar Anche Nei Confronti Del Clima, i Video della tanto attesa premiazione!

"Non davo per scontato questa serata e voi non dovete dare per scontato il vostro Pianeta!".

. In un giorno bisestile che celebrerà ogni tre anni, ma ce 'ha fatta e non dobbiamo essere troppo pignoli. Tutti i miti sull'antipatia dell'Academy nei confronti dei begli attori maschili e' stata sfatata. Lo meritava dai tempi di Titanic l'Oscar, eppure non e' stato neppure nominato. L'ha vinto con il ruolo di un Redivivo che torna dalla morte e parla lingue indigene. Ma l'ironia della sorte ha voluto che il suo discorso vertesse proprio attorno a quell'iceberg che ha sancito l'inizio di una sfolgorante carriera attoriale. "L'Oscar come Miglior Attore va a Leonardo Di Caprio". Il bello e' stato vedere tutti i colleghi trionfanti per il successo di Leo, felici davvero, e non per finta, che ce l'abbia fatta. Un vero esempio di solidarietà in un momento di gioia per un attore che aspetta da 15 anni una meritata statuetta. Leonardo procede fiero e senza esitazione verso la premiazione e, deciso, parla di Revenant ma anche di clima, raccontando proprio come il cambiamento climatico abbia influito sulla scelta della zona in cui girare il film che ha come suo fulcro proprio il rapporto tra uomo e natura. Leo e' da Oscar anche e soprattutto per il suo impegno ecologista. In un momento in cui avrebbe potuto celebrare se' stesso, Di Caprio ci richiama alla nostra responsabilità, quella di non fare il gioco dei potenti e di avere cura del nostro pianeta.Poi, tronfio, si allontana con la statuetta in mano, felice che non sia solo frutto di un meme cattivo su Facebook ma l'istantanea di un momento storico per la sua carriera, un momento che, trepidanti, abbiamo atteso sino all'alba. Sicuramente chi ce la fa ha sempre nel cuore qualcosa di più dell'egocentrismo e della voglia di arrivare. Ha dentro di se' quella luce speciale che si accende ogni volta che nasce il bisogno di preservare i valori dell'umanità.https://www.youtube.com/watch?v=HjVYfoV8ZT0 https://www.youtube.com/watch?v=8GMMZScUQWY