Offeso e Picchiato perché Nero: Bullismo in Scuola Pugliese

Bullismo in Puglia. Un ragazzino di 11 anni è stato picchiato da alcuni compagni nei bagni della scuola e in un parcheggio perché nero

"Mi ha detto: mamma, sono giorni che un ragazzo molto più grande di me e i suoi compagni mi insultano perché sono nero. Vergognatevi".

Un altro episodio di, coniugato al razzismo, in Italia. E' stata la madre dell'11enne, figlio di un calciatore, a sporgere denuncia. La donna si era insospettita per il comportamento del figlio che, improvvisamente, era diventato taciturno in famiglia. Il ragazzino non voleva parlare coi genitori di quello che accadeva a. Alla fine il padre e la madre hanno scoperto tutto ed hanno denunciato i bulli. Adesso la Procura ha aperto un'inchiesta. La madre ha scritto suAnche altri amici dell'11enne sarebbero stati presi di mira dai bulli e sottoposti ad angherie. Secondo un rapporto dell'Istat pubblicato nel 2014, oltre la metà dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni ha riferito di essere stata vittima dei bulli nell'arco dell'anno precedente. Di solito i bullie picchiano. Sebbene la tecnologia sia molto diffusa tra i giovani, ancora ilnon è così predominante come il bullismo tradizionale. Solitamente le azioni di bullismo calano con l'avanzare dell'età.hanno presentato l'indagine "Osservatorio adolescenti", da cui emerge che gli atti di bullismo vengono compiuti prevalentemente a scuola o nel contesto sportivo. Molte vittime di bullismo, purtroppo, non parlano a nessuno dei loro problemi e, quindi, continuano a subire le vessazioni. Bisogna, invece, parlare coi propri genitori e segnalare i bulli. Genitori ed insegnanti devono sorvegliare continuamente i minori e scoprire la ragione di eventuali mutamenti del loro comportamento. Di solito le vittime di bullismo tendono a chiudersi in se stesse. A quanto pare, sono lele più propense a parlare coi genitori degli abusi subiti.