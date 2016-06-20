Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

L'Estate Ha L'Oro In Bocca: l'eleganza tra glitter e paillettes

Redazione Avatar

di Redazione

20/06/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il mattino (d'estate) ha l'oro in bocca. Il colore più chic la farà da padrone nella stagione estiva, ancora decisamente attesa, con abiti laminati, glitter e paillettes. Nessuna esagerazione. Solo l'importante obiettivo di brillare in hot pants metallici, orecchini glitterati, o gonne a frange con paillettes, rigorosamente ORO. L'oro, da solo, non delude le pretese d'eleganza, ma può essere abbinato a tessuti di cotone o seta, per uno stile deluxe. Spezzarlo può vantare un'impronta rock, decisamente più moderna e meno vintage. QUALCHE CONSIGLIO: Yamamay ha inserito l'oro nella sua collezione di bikini, con un sofisticato modello con inserti in rete. Le ballerine laccate di Primadonna possono essere abbinare agli Hot Pants di Miss Miss, alla portata di tutte le tasche. Scintillanti sandali a gabbia, magari intarsiati o con diademi, possono essere sfoggiati con disinvoltura con, tra le mani, una clutch in pelle, rigorosamente oro. Via libera agli abiti lunghi, effetto snake o satinati, che delineano la silhouette, impreziosendola. Must have gli orecchini in ottone dorato, chic in ogni occasione, anche le più informali. I bracciali in argento dorato possono completare un look prezioso, ma senza troppe pretese. L'estate regalerà alle fashion-addict un bagno nell'oro. Avete già impreziosito il guardaroba?  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Perdere peso velocemente con tubo di gomma nell'addome che aspira cibo in eccesso

Articolo Successivo

Facebook contro suicidi: post 'sospetti' segnalati, partnership con Telefono Azzurro e Telefono Amico Italia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025