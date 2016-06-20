Home Home L'Estate Ha L'Oro In Bocca: l'eleganza tra glitter e paillettes

L'Estate Ha L'Oro In Bocca: l'eleganza tra glitter e paillettes

di Redazione 20/06/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il mattino (d'estate) ha l'oro in bocca. Il colore più chic la farà da padrone nella stagione estiva, ancora decisamente attesa, con abiti laminati, glitter e paillettes. Nessuna esagerazione. Solo l'importante obiettivo di brillare in hot pants metallici, orecchini glitterati, o gonne a frange con paillettes, rigorosamente ORO. L'oro, da solo, non delude le pretese d'eleganza, ma può essere abbinato a tessuti di cotone o seta, per uno stile deluxe. Spezzarlo può vantare un'impronta rock, decisamente più moderna e meno vintage. QUALCHE CONSIGLIO: Yamamay ha inserito l'oro nella sua collezione di bikini, con un sofisticato modello con inserti in rete. Le ballerine laccate di Primadonna possono essere abbinare agli Hot Pants di Miss Miss, alla portata di tutte le tasche. Scintillanti sandali a gabbia, magari intarsiati o con diademi, possono essere sfoggiati con disinvoltura con, tra le mani, una clutch in pelle, rigorosamente oro. Via libera agli abiti lunghi, effetto snake o satinati, che delineano la silhouette, impreziosendola. Must have gli orecchini in ottone dorato, chic in ogni occasione, anche le più informali. I bracciali in argento dorato possono completare un look prezioso, ma senza troppe pretese. L'estate regalerà alle fashion-addict un bagno nell'oro. Avete già impreziosito il guardaroba?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp