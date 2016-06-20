Perdere peso velocemente con tubo di gomma nell'addome che aspira cibo in eccesso
20/06/2016
"Si tratta di un sistema che incoraggia la scelta di cibi più salutari, di porzioni più piccole, e di uno stile di vita sano".Dopo i primi trial condotti su numerosi volontari, è stato notato che nell'arco di un anno, grazie alla AspireAssist si perde circa il 12% del peso. E' bene precisare, però, che non tutti possono chiedere di farsi inserire il tubo di gomma nell'addome per dimagrire ma solo coloro che non riescono a perdere peso in nessun modo. Lo ha sottolineato più volte anche la Fda che, recentemente, ha diffuso il seguente comunicato:
"AspireAssist è destinato ad aiutare a perdere peso solo le persone che hanno più di 22 anni con un indice di massa corporea da 35 a 55 che non sono riuscite a perdere peso con terapie non chirurgiche".
