Perdere peso velocemente con tubo di gomma nell'addome che aspira cibo in eccesso

20/06/2016

Sono tante le persone che cercano di dimagrire ma non riescono a perdere nemmeno un grammo nonostante diete rigide e tanto sport. Negli Usa vivono molti obesi e per questo, da diversi anni, team di studiosi stanno cercando di ideare un sistema sconvolgente per contrastare i chili di troppo. Ebbene, sembra proprio che sia arrivata la svolta: alcuni ricercatori statunitensi hanno ideato AspireAssist, ovvero un tubo di gomma che aspira un terzo degli alimenti ingeriti prima della digestione. Sensazionale, no? Il tubo di gomma viene inserito nell'addome della persona obesa o in sovrappeso attraverso un semplice intervento chirurgico; una piccola operazione che gioverà però alla forma fisica del paziente. AspireAssist è già stato autorizzato dalla Food and Drug administration, ovvero la massima autorità americana che disciplina il commercio di medicinali e cibi negli Usa. In soldoni, AspireAssist 'inghiotte' buona parte dei cibo assunto dalla persona con problemi di linea assicurando però che nello stomaco ci sia una quantità di alimenti tale da fornire un'adeguato livello di energia all'organismo. Non si formeranno, però, ammassi adiposi. Tutto avviene nell'arco di pochi minuti. L'iter si conclude con l'immissione di acqua nello stomaco per favorire la rimozione degli scarti alimentari. Gli sviluppatori della Aspire Bariaatrics hanno dichiarato:
"Si tratta di un sistema che incoraggia la scelta di cibi più salutari, di porzioni più piccole, e di uno stile di vita sano".
Dopo i primi trial condotti su numerosi volontari, è stato notato che nell'arco di un anno, grazie alla AspireAssist si perde circa il 12% del peso. E' bene precisare, però, che non tutti possono chiedere di farsi inserire il tubo di gomma nell'addome per dimagrire ma solo coloro che non riescono a perdere peso in nessun modo. Lo ha sottolineato più volte anche la Fda che, recentemente, ha diffuso il seguente comunicato:
"AspireAssist è destinato ad aiutare a perdere peso solo le persone che hanno più di 22 anni con un indice di massa corporea da 35 a 55 che non sono riuscite a perdere peso con terapie non chirurgiche".
