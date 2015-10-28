Home Attualità Loiza Lamers, Transgender Top Model Vince Edizione Olandese Next Top Model

Loiza Lamers, Transgender Top Model Vince Edizione Olandese Next Top Model

di Redazione 28/10/2015

Un transgender diventa top model. Quello che fino a poco tempo fa sembrava irrealizzabile, ora è realtà. Lucas è diventato Loiza Lamers ed ed ha trionfato alla versione olandese del reality Next Top Model Mai, finora, un transgender era diventato top model. Loiza ha 20 anni, è bionda ed ha splendidi occhi azzurri. Nessuno penserebbe che una ragazza così bella e sorridente un tempo era un uomo. Ebbene sì, Loiza nacque maschio e si chiamava Lucas . I telespettatori non avevano optato per Loiza ma i giurati hanno voluto farla vincere. La Lamers ha così incassato 50.000 dollari, ovvero il premio che spetta al vincitore del reality. Pare che Loiza abbia preso parte alle selezioni senza rendere noto il suo genere, ma in un secondo momento ha confessato alla produzione di essere transgender. La notizia è rimbalzata immediatamente su molti tabloid, magazine e siti. La Lamers è apparsa così sulle copertine di molte riviste. Loiza è felice del grande risultato raggiunto e sogna di sfilare sulle passerelle. La transgender non avrebbe pensato di vincere. "Quando ho annunciato di essere transgender le persone hanno avuto reazioni positive. Mi sono sentita donna sin da piccolissima, già a 6/7 anni ho sostenuto i primi colloqui psicologici in cui ho spiegato la mia situazione di femmina intrappolata in un corpo maschile", ha affermato recentemente Loiza, che n egli ultimi anni si è sottoposta a numerosi interventi chirurgici per diventare una donna splendida . A quanto pare ci è riuscita benissimo. Sembra che, nel giro di qualche anno, la Lamers si sia sottoposta a 18 operazioni. Non riusciva più a vedersi in quel corpo maschile, il suo obiettivo era diventare una donna avvenente . Successivamente al trionfo, Loiza ha ringraziato i suoi fan su Instagram: "Carissimi!!! Grazie per tutti i vostri voti, commenti dolci e di supporto. Sono così molto soddisfatta di tutto ciò che ho avuto modo di sperimentare. Grazie grazie grazie!".

