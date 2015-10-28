Home Spettacoli U2 e Noel Gallagher Cantano "All You Need Is Love" all'O2 Arena

di Redazione 28/10/2015

Noel Gallagher e Bono Vox degli U2 che duettano. E' successo ieri a Londra, sul palco dell'O2 Arena. Le due postar hanno cantato insieme un celebra brano dei Beatles: "All You Need Is love" Tutti, a Londra, erano certi di vedere solo gli U2 sul palco, invece c'è stata una lieta sorpresa. A un certo punto è arrivato l'ex leader degli Oasis, Noel Gasllagher, che stava assistendo alla performance live della band irlandese, impegnata nel tour Innocence + Experience. Il concerto volgeva al termine ma, all'improvviso, Bono ha detto: "Vorrei invitare sul palco uno dei miei eroi, uno dei nostri eroi che ci aiuterà con le prossime canzoni. Date il benvenuto sul palco a Noel Gallagher degli High Flying Birds!". Il pubblico, come potete immaginare, è andato in estasi: tanti applausi e grida per l'ex leader degli Oasis. Bono Vox e Noel hanno cantato insieme prima "I Still Haven't Found What I'm Looking For" e successivamente "All You Need Is Love". Una serata speciale per tutti coloro che si erano recati all'O2 Arena di Londra per il concerto degli U2. Non è la prima volta che Noel ha assistito a una performance live di Bono Vox e compagni; era, infatti, già successo a San José ma, in tale occasione, non salì sul palco. Sembra che Noel Gallagher, biglietto in mano, si sia recato all'O2 Arena con la metropolitana, il famoso Tube londinese, proprio con un 'comune mortale' per assistere al concerto degli U2 . Da noi, in Italia, una cosa del genere non potrebbe mai accadere in quanto un cantante, non appena conquista un minimo di popolarità, inizia ad atteggiarsi a divo di Hollywood e criticare i fan . Nel mondo non è così. Non è raro, in Gran Bretagna e negli Usa, vedere un artista famoso sui mezzi pubblici. In fondo, non sono anche loro uomini?

