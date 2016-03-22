Home Home Londra: la più amata dai turisti, Roma al sesto posto

Londra: la più amata dai turisti, Roma al sesto posto

di Redazione 22/03/2016

La maggior parte delle persone, nel mondo, quando inizia a progettare una vacanza pensa a Londra. Ebbene sì, la città del Big Ben è la meta preferita dai turisti. Roma occupa il sesto posto Istanbul in seconda posizione Chi ha intenzione di mettersi in viaggio pensa spesso a una città cosmopolita. Ecco, allora, che Londra diventa la meta preferita. La capitale inglese è balzata in vetta dal sesto posto dell'anno scorso. Il secondo e terzo posto della classifica delle località preferite dai turisti sono occupati da Istanbul e Marrakesh, splendide città della Turchia. L'unica città italiana che compare nella classifica è Roma, in sesta posizione. Queste informazioni sono contenute nella TripAdvisor Travelers Choice Destinations Awards 2016. Per redigere la classifica sono stati considerati diversi fattori, come le recensioni dei turisti riguardo ad alberghi ed attrazioni. Rimini quarta tra le mete preferite in Italia Roma, dunque, è la sesta meta preferita dai turisti nel mondo. In Italia, invece, è prima davanti a Firenze e Venezia, rispettivamente al secondo e terzo posto. Rimini, a sorpresa, occupa la quarta posizione, superando grosse città come Milano, che si trova al nono posto. Nel mondo, però, nessuna città è più amata di Londra, forte del suo fascino e delle sue mille attrazioni. Ciò non può che fare bene alle casse della capitale britannica, visto che i turisti portano denaro. Piove sempre sul bagnato. Non stupisce il fatto che Londra sia la città più visitata al mondo, poiché la capitale britannica ha conquistato tale primato più volte nel giro degli ultimi anni. Secondo gli esperti, uno dei motivi per cui Londra attrae i turisti è rappresentato dai numerosi collegamenti col resto del mondo e dall'efficienza dei mezzi pubblici. La capitale britannica, inoltre, è la città che guadagna di più grazie al turismo, battendo metropoli del calibro di New York, al secondo posto, e Parigi, al terzo.

