Eros Ramazzotti ammalato: concerto Ginevra rinviato

Problemi di salute hanno costretto Eros Ramazzotti a rinviare il concerto a Ginevra

Annuncio su Facebook

"Spero che mi capiate, non avevo altra scelta che quella di guarire al più presto".

"Sono veramente dispiaciuto di dovervi informare che i dottori mi hanno raccomandato di dovermi curare ancora per qualche giorno. E' per questo motivo che non sarà in grado di suonare a Ginevra, dove mi trovo in questo momento. Siccome non ho alcuna intenzione di annullare il mio incontro con i fan svizzeri, annuncerò tra qualche ora un'altra data in cui recupererò il concerto. Spero di vedervi presto, probabilmente il prossimo aprile. Mi scuso con tutte e tutti per il disturbo recato, ma voglio essere sicuro di potervi offrire il meglio di me, come sempre".

Bronchite dopo vacanza con Marica e Gabrio Tullio

Una fortecostringe a letto, da un po' di giorni, il cantautore romano. Dopo le tappe di Monaco e Lussemburgo, è saltata quella di. La scorsa settimana, Eros aveva annunciato su Facebook il rinvio dei concerti a Monaco di Baviera e Lussemburgo a causa di una bronchite. Sono stati i medici a consigliare all'artista di non esibirsi. Eros, dunque, non ha avuto altra scelta. Il post scritto sul social in blu la scorsa settimana recita:Ramazzotti ha scritto nelle ultime ore un post in francese, spiegando che dovrà curarsi ancora per qualche giorno ma le date verranno recuperate subito:Eros, quindi, lotta contro una brutta bronchite, malattia che l'ha colpito dopo una vacanza allecon Marica Pellegrinelli e il figlio, nato un anno fa. La nascita di un altro figlio ha rivitalizzato l'artista romano, che è tornato a 'sfornare' splendide ballate ed esibirsi dal vivo. Peccato per la bronchite degli ultimi giorni. Auguriamo ad Eros una pronta ripresa. I fan gli sono vicini in questo difficile momento.