Lui 16 anni Anni, Lei 14: Fuga D'amore Angoscia Genitori

Il web e i social network fanno nascere anche storie d'amore, spesso tra ragazzini. Lo sanno bene i genitori di una 14enne di Palermo e di un 16enne di Milano

"L'ansia dei genitori è aumentata di ora in ora perché era notte fonda e dei ragazzi non c'era traccia. I cellulari risultavano spenti".

I due ragazzini si erano conosciuti mediante i social e, giorno dopo giorno, la loro amicizia è diventata amore. A un certo punto hanno deciso di incontrarsi: lui ha preso un volo da Bergamo, diretto a; lei ha preso un bus per arrivare a, località dove si erano dati appuntamento. I genitori dei minorenni, vedendo che i figli non erano tornati a casa, hanno subito sporto denuncia ai carabinieri. Subito sono iniziate le ricerche e, alla fine, i giovani fidanzatini sono stati ritrovati. Fondamentali per localizzarli sono stati i loro smartphone. All'inizio i ragazzini hanno opposto resistenza perché temevano l'ira dei genitori; poi sono stati dissuasi dai militari, che hanno dichiarato:I genitori hanno potuto riabbracciare i minori a Carini, in provincia di Palermo. Entrambi i ragazzi avevanola scuola per incontrarsi. Per la 14enne si è trattato di un viaggio breve; per il 16enne, invece, alquanto lungo.