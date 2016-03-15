Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Lui 16 anni Anni, Lei 14: Fuga D'amore Angoscia Genitori

Redazione Avatar

di Redazione

15/03/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il web e i social network fanno nascere anche storie d'amore, spesso tra ragazzini. Lo sanno bene i genitori di una 14enne di Palermo  e di un 16enne di Milano

  I due ragazzini si erano conosciuti mediante i social e, giorno dopo giorno, la loro amicizia è diventata amore. A un certo punto hanno deciso di incontrarsi: lui ha preso un volo da Bergamo, diretto a Trapani; lei ha preso un bus per arrivare a Carini, località dove si erano dati appuntamento. I genitori dei minorenni, vedendo che i figli non erano tornati a casa, hanno subito sporto denuncia ai carabinieri. Subito sono iniziate le ricerche e, alla fine, i giovani fidanzatini sono stati ritrovati. Fondamentali per localizzarli sono stati i loro smartphone. All'inizio i ragazzini hanno opposto resistenza perché temevano l'ira dei genitori; poi sono stati dissuasi dai militari, che hanno dichiarato:
"L'ansia dei genitori è aumentata di ora in ora perché era notte fonda e dei ragazzi non c'era traccia. I cellulari risultavano spenti".
I genitori hanno potuto riabbracciare i minori a Carini, in provincia di Palermo. Entrambi i ragazzi avevano marinato la scuola per incontrarsi. Per la 14enne si è trattato di un viaggio breve; per il 16enne, invece, alquanto lungo.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rocco Siffredi Sbarca su La5 con Docureality sulla Sua Famiglia

Articolo Successivo

Vasco Rossi al Cinema con "Tutto in una Notte/Live Kom '015"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025