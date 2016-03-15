Vasco Rossi al Cinema con "Tutto in una Notte/Live Kom '015"

Vasco Rossi al cinema oggi e domani. La pellicola-concerto "Tutto in una notte/Live Kom '015" è decisamente imperdibile

"Questo è un aperitivo in attesa di giugno. Negli anni '80 dicevano che diffondevo messaggi negativi. Ma il mio pubblico capisce le mie parole perché le ha già dentro... Non ho intenzione di fermarmi, ormai non mi fermo più; finché non vi stancate voi, io ci sono sempre".

"LIVE KOM, il brand che da qualche anno contraddistingue i concerti da stadio di Vasco Rossi, prosegue per la sua sesta edizione, trasferendosi a Roma, unico appuntamento del 2016. DUE concerti, il 22 e 23 Giugno, allo Stadio Olimpico, il Live Kom '16Roma. Spiazzando tutti i bene informati che pronosticavano un tour nei palasport o addirittura un ritorno ad Imola. D'altro canto il Live Kom è proprio questo: lo spettacolo rock più potente ed emozionante al mondo che arriva "a sorpresa" e, da qualche anno a questa parte, ogni anno...".

Il film che verrà proiettato per poche ore sul grande schermo non è altro che la performance live deldello scorso 3 luglio allo Stadio San Paolo di Napoli. Un concerto emozionante, unico, parte di un tour straordinario. Oltre 2 ore di puro rock al cinema, anzi in 280 sale che hanno voluto accogliere l'evento del rocker di Zocca. Gli spettatori, tra l'altro, ascolteranno anche, ballata emozionante. Vasco ha rallegrato i suoi fan così:Fino a domani, 16 marzo 2016, c'è tempo per vedere in sala, film su una delle tappe fondamentali di una tournée che Vasco ha definito "dei topless e dei record". Una sorta di "aperitivo di giugno", mese in cui il Blasco si esibirà nuovamente dal vivo allo Stadio Olimpico di(in programma 4 concerti). Intanto, nelle ultime ore, tantissime persone sono accorse all'Odeon di Milano per la prèmiere della pellicola sulla performance live al San Paolo. Presente anche Vasco, con un outfit strambo: occhiali neri, giacca di pitone e pizzetto bianco. Le 4 tappe a Roma vennero annunciate da Vasco mediante la sua paginaIl rocker modenese, dunque, si prepara a una quattro giorni straordinaria a Roma, città dove si è esibito moltissime volte nella sua carriera.