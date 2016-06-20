Marghera, vincita record al gratta e vinci: spende 10 euro e ne vince 2 milioni
Ha acquistato un gratta e vinci da 10 euro ed ha vinto 2 milioni di euro. E' successo a Marghera, nel Veneziano. Il vincitore, anonimo, ha avvisato i titolari della tabaccheria 'Trebì' di via del Lavoratore 11. E' bastata una semplice missiva a sorprendere e a far scattare la caccia al vincitore che, probabilmente, è una persona del posto. Non si sa chi sia ma è certo che la persona che ha acquistato un 'Nuovo Maxi Miliardario' a Marghera è sicuramente fortunata. Non è certo facile aggiudicarsi 2 milioni di euro spendendo solo 10 euro, o no? Elisabetta, che gestisce assieme al marito Andrea la tabaccheria Trebì, ha detto:
"Alle 11 è arrivato il postino, ci ha consegnato un attestato in cui si certifica che qui sono stati vinti 2 milioni di euro. All'inizio avevo capito 2.000 euro, ma non era così. Che stupore! Mio marito è andato subito a fare una gigantografia. E' una bella emozione, noi per la stragrande maggioranza abbiamo clienti abituali, quindi speriamo che sia qualcuno del posto e che abbia bisogno. Se poi ci volesse telefonare...".La notizia della mega vincita, complice i social network, è diventata virale e i gestori della tabaccheria hanno dovuto assistere, per tutta la giornata, a un viavai, nel loro locale, di fotografi, giornalisti e semplici curiosi. Una giornata diversa per Andrea ed Elisabetta, che ora sperano di ottenere una ricompensa dal vincitore. Andrea, al settimo cielo, ha affermato:
"Iniziamo col botto. E pensare che non siamo neanche del settore. Io avevo un lavoro e tanta responsabilità, ma abbiamo deciso che era meglio correre i rischi sulla propria pelle. Anche per i nostri figli. Abbiamo cambiamo vita e questa dimensione da 'quartiere' ci piace molto. Avevamo cercato anche a Mestre ma questa posizione ci ha convinto. I clienti che comprano gratta e vinci sono spesso abituali, quindi speriamo di aver fatto del bene a qualcuno che abita qui".La tabaccheria si trova in una zona piena di case popolari, dunque è probabile che il vincitore sia una persona non proprio benestante. Lo speriamo.
