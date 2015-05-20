Marino, sit-in residenti contro arrivo migranti
di Redazione
20/05/2015
Gli abitanti di Marino, paese in provincia di Roma contestano l'arrivo di 78 immigrati e per questo è stato organizzato un sit-in di protesta, permanente.
La manifestazione per contestare l'arrivo dei migranti è stata organizzata proprio nei pressi delle due palazzine dove alloggeranno i 78 immigrati. I residenti temono che gli immigrati possano portare disordine in paese, rappresentando altresì un pericolo per i bimbi.
Gli abitanti di Marino sono scesi in strada con numerosi striscioni recanti scritte eloquenti. Nessuno, insomma, vuole migranti a Marino. Oggi anche Fabrizio De Santis, vicesindaco di Marino, si è recato sul luogo del presidio. I migranti arriveranno probabilmente nel weekend.
