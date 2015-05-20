Alcol bandito per futuri papà: influenza sviluppo dei piccoli

Gli uomini che vorrebbero avere un figlio non dovrebbero alzare il gomito. Lo sostiene l'istituto di biologia cellulare e neurobiologia del Cnr, che ha condotto uno studio ad hoc insieme al Centro di riferimento alcologico della Regione Lazio.

Non solo le future mamme dovrebbero stare alla larga dagli alcolici. Anche i futuri papà sono invitati a non bere alcol e non fumare. L'abuso di alcol, infatti, pregiudica lo sviluppo del sistema nervoso centrale; inoltre è probabile che i bimbi, quando saranno adulti, inizieranno a bere alcol.

Lo studioso Marco Fiore ha argomentato così il risultato dello studio: "Secondo i dati del nostro esperimento, l'esposizione paterna prenatale ad alcol è in grado di influenzare lo sviluppo dei piccoli e in particolare il corretto funzionamento delle cellule del sistema nervoso centrale".