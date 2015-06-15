Loading...

Matrimonio da Guinness: lui ha 103 anni, lei 91

Redazione Avatar

di Redazione

15/06/2015

George Kirby e Doreen Luckie sono una coppia di sposini che confermano in pieno la regola che “l’amore non ha età”. Lui infatti, ha 103 anni e lei 91 anni. Dopo 27 anni insieme i due hanno deciso di giurarsi amore eterno davanti ad amici e parenti al Langham Hotel di Eastbourne, nell’est dell’Inghilterra, di uno dei figli dello sposo, nel giorno del 103esimo compleanno di George. In totale lo sposo e la sposa hanno 7 figli, 15 nipoti e 7 pronipoti. Il giorno del matrimonio la sposa, indossava un vestito bianco con fiori blu e George, un vestito in un elegante abito scuro. Lei si è alzata per baciare il neo marito ultracentenario, che è seduto su una sedia a rotelle. I due hanno conquistato il record di sposi più vecchi al mondo, formando una coppia di ben 194 anni. L'uomo, aveva chiesto alla sua Doreen di sposarlo il giorno di San Valentino. Michela Galli
